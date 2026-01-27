Štrajkom vozača kamiona ugrožena nemačka privreda i kapital EU: Apel upućen Briselu, Evropska komisija ćuti

Same kompanije koje ovde imaju sedišta, a kojima je centrala u Nemačkoj, apeluju na svoju državu da mora direktno da utiču na Evropsku komisiju, ali nikakav odgovor Brisela nismo dobili, rekao je Filip Simović, predsednik Nemačko-srpske privredne komore.

Povodom blokada teretnih prelaza i štrajka vozača Zapadnog Balkana oglasio se i Filip Simović, predsednik Nemačko-srpske privredne komore, koji je rekao da su poslednjih nekoliko godina apelovali i slali "non-pejper", u saradnji sa nemačkim kompanijama.

- Tako da i same kompanije koje ovde imaju sedišta, kojima je centrala u Nemačkoj, apeluju na svoju državu, ali i sama država mora direktno da apeluje pri Evropskoj komisiji. Zasad mi tu nemamo nikakvih rešenja i nemamo nikakav odgovor od same Evropske unije - rekao je Simović.

Nada se da će problem biti rešen što pre i očekuje da će i Evropska komisija da sagleda situaciju, jer su ugrožene ne samo srpske kompanije, već i sav kapital Evropske unije i Nemačke.

Autor: S.M.