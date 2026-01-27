HAOS U ARIZONI: Graničari pucali na čoveka, FBI na terenu!

Sjedinjene Američke Države ponovo su poprište oružanog incidenta u kojem su učestvovale snage bezbednosti. Jutros je u južnom delu okruga Pima u Arizoni došlo do pucnjave u kojoj je učestvovala američka Granična patrola, potvrđeno je iz šerifove kancelarije.

Helikopterom prebačen u bolnicu

Prema informacijama vatrogasne službe okruga Santa Rita, jedna osoba je ranjena i u kritičnom stanju je hitno transportovana helikopterom do regionalnog centra za traumu. Identitet ranjene osobe još uvek nije saopšten, a lekari se bore za njen život.

Misteriozne okolnosti i istraga FBI

Zvanični detalji o tome šta je dovelo do upotrebe vatrenog oružja još uvek su šturi. Za sada nema potvrde da li je u incidentu povređen iko od policajaca ili agenata granične službe. U istragu su se, pored lokalnog šerifa, uključili i agenti FBI, što ukazuje na ozbiljnost slučaja.

Crni niz: 12 upucanih od septembra

Ovaj incident nije izolovan slučaj, već deo alarmantnog trenda. Pucnjava u Arizoni dogodila se samo tri dana nakon što su pripadnici ICE (Imigraciona i carinska služba) ubili A. P. u Minesoti, i par nedelja nakon ubistva Rene Gud.

Podaci su poražavajući: od septembra prošle godine, federalni imigracioni službenici upucali su ukupno 12 osoba. Ova statistika ponovo otvara pitanje o prekomernoj upotrebi sile od strane federalnih agenata na terenu.

Autor: Dalibor Stankov