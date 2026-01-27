AKTUELNO

Svet

HAOS U ARIZONI: Graničari pucali na čoveka, FBI na terenu!

Izvor: Pink.rs/NBC News, Foto: Tanjug AP ||

Sjedinjene Američke Države ponovo su poprište oružanog incidenta u kojem su učestvovale snage bezbednosti. Jutros je u južnom delu okruga Pima u Arizoni došlo do pucnjave u kojoj je učestvovala američka Granična patrola, potvrđeno je iz šerifove kancelarije.

Helikopterom prebačen u bolnicu

Prema informacijama vatrogasne službe okruga Santa Rita, jedna osoba je ranjena i u kritičnom stanju je hitno transportovana helikopterom do regionalnog centra za traumu. Identitet ranjene osobe još uvek nije saopšten, a lekari se bore za njen život.

Misteriozne okolnosti i istraga FBI

Zvanični detalji o tome šta je dovelo do upotrebe vatrenog oružja još uvek su šturi. Za sada nema potvrde da li je u incidentu povređen iko od policajaca ili agenata granične službe. U istragu su se, pored lokalnog šerifa, uključili i agenti FBI, što ukazuje na ozbiljnost slučaja.

Crni niz: 12 upucanih od septembra

Ovaj incident nije izolovan slučaj, već deo alarmantnog trenda. Pucnjava u Arizoni dogodila se samo tri dana nakon što su pripadnici ICE (Imigraciona i carinska služba) ubili A. P. u Minesoti, i par nedelja nakon ubistva Rene Gud.

Podaci su poražavajući: od septembra prošle godine, federalni imigracioni službenici upucali su ukupno 12 osoba. Ova statistika ponovo otvara pitanje o prekomernoj upotrebi sile od strane federalnih agenata na terenu.

Autor: Dalibor Stankov

#Arizona

#FBI

#ICE

#Nasilje

#Pucnjava

#SAD

#granična patrola

POVEZANE VESTI

Hronika

DETALJI KRVAVOG OBRAČUNA NA VRAČARU: Vlasnik kafića izrešetan u noge, policija na terenu

Svet

PUCNJAVA U VAZDUHOPLOVNOJ BAZI U SAD: Jedan pilot mrtav, drugi povređen

Svet

UZNEMIRUJUĆE! Horor usred bela dana! Američki agenti bez milosti upucali čoveka - Snimak ledi krv u žilama (VIDEO)

Hronika

UDES NA AUTOKOMANDI: Dva vozila se sudarila, jedno završilo na trotoaru! (FOTO)

Ostali sportovi

Tragedija u Americi: Mladi sportista poginuo čuvajući prijatelje od pomahnitalog ubice

Hronika

Saobraćajna nesreća u Novom Sadu - Delovi automobila svuda po putu, policija na terenu