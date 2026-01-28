POZNATI POLITIČAR POGINUO U PADU AVIONA: Plamen progutao letelicu (FOTO+VIDEO)

AKTUELNO

Zamenik glavnog ministra indijske najbogatije savezne države Maharaštra, Adžit Pavar, poginuo je u sredu zajedno sa još četiri osobe, kada se čarter avion zapalio i srušio, saopštio je regulator za civilno vazduhoplovstvo.

Pavar, koji je poticao iz jedne od najuticajnijih političkih porodica, putovao je u svoj rodni kraj kako bi učestvovao u kampanji za lokalne izbore, preneli su mediji.

U avionu tipa Learjet 45 nalazila su se i dva člana njegovog osoblja, kao i dva člana posade, saopštila je Generalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo.

"Niko od putnika u letelici nije preživeo", navodi se u prvom saopštenju.

Vlasnik aviona, kompanija VSR Group sa sedištem u Nju Delhiju, nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Uzrok pada aviona za sada nije poznat, navodi Reuters.

Video-snimci prikazuju dim koji se uzdiže iz zapaljenih delova olupine aviona, razbacanih po otvorenom polju.

"U početku je bio u plamenu, a zatim se dogodilo još četiri ili pet eksplozija", rekao je neimenovani svedok za novinsku agenciju ANI, nakon što je video kako se avion srušio i eksplodirao.

Dodao je da je vatra bila previše snažna da bi bilo koga mogli da izvuku.

Pavar je podržavao partiju premijera Narendre Modija u državnoj vladi, predvodeći frakciju koja se 2023. godine odvojila od opozicione Nacionalističke kongresne partije.

U objavi na mreži X, Modi je rekao da je Pavarova smrt "šokantna i tužna".

Mediji navode da je Pavarov avion, koji je poleteo iz finansijske prestonice Mumbaja, pokušao da izvrši prinudno sletanje u porodičnom uporištu Baramati, udaljenom 250 kilometara, gde je trebalo da učestvuje u izbornoj kampanji.

