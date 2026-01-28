PREVOZILI SU TELA U HLADNJAČAMA ZA SLADOLED I MESO! Novi dokazi da je broj mrtvih u PROTESTIMA u Iranu prešao 33 HILJADE: Video sam samo krv, krv i krv...

Dok se iranska vlada priprema za novi raketni napad SAD i Izraela, i dalje nije poznat tačan broj ubijenih demonstranata tokom masovnih protesta.

Zvanične brojke iznose 3.000, aktivisti tvrde da je broj prešao 6.000, dok lekari procenjuju da jestradalo 33.000 i više. Jedan od lekara, Ahmadi, koji je zaštićen zbog straha od odmazde, rekao je: "Sve javno navedene brojke predstavljaju ozbiljno potcenjivanje." On i njegove kolege navode da su u jednoj od najbrutalnijih noći, 8. januara, zbrinjavali ranjene u krvi do kolena.

Zbog isključenog interneta i stalnih prekida, informacije su teško dostupne. Ahmadi je okupio mrežu od preko 80 medicinskih radnika iz desetina provincija da dele podatke i zapažanja. Prema njihovim procenama, broj mrtvih mogao bi premašiti 30.000.

"Nema sumnje da je Islamska Republika počinila jedno od najvećih masovnih ubistava demonstranata našeg vremena," napisao je Mahmud Amiri-Mogadam, direktor Iran Human Rights.

Svedočanstva iz mrtvačnica: tela prevožena u hladnjačama za sladoled i meso

Svedočanstva iz mrtvačnica, grobalja i bolnica pokazuju koordinisane napore vlasti da prikriju stvarni broj žrtava: tela su prevozili u kamionima-hladnjačama za sladoled i meso, insistirali su na brzim i masovnim sahranama, a stotine tela nestajale su iz forenzičkih ustanova.

Ahmadi je rekao: "Sa medicinske tačke gledišta, povrede koje smo videli pokazuju brutalnost bez granica – i po obimu i po metodu." Kolega iz Teherana dodao je: "Masovno su ubijali ljude. Niko to ne može da zamisli... Video sam samo krv, krv i krv."

U jednoj mrtvačnici, osoblje je prijavilo dolazak više kamiona prepunih tela, što je premašivalo kapacitete. Kada su protestovali, vozači su tela prevezli drugde, ali ustanove nisu mogle da potvrde gde su završila, pa su sumnjali na masovne sahrane.

Ahmadijeva mreža našla je još sedam kolega iz četiri provincije sa sličnim iskustvima, a snimci pokazuju stotine mrtvih poređanih na ulici ispred ustanova.

Na velikom groblju u Karadžu, 50 km zapadno od Teherana, svedoci su rekli da su 10. i 11. januara dovezli stotine tela za koja se tvrdilo da nisu identifikovana. Tela su prevozili malim kamionima, naslagana jedno preko drugog.

Pucano u pacijente?

Zaposleni su rekli: "Naređenje je bilo da se ta tela sahrane u masovnim grobnicama, ali mnogi su odbili zbog straha od odmazde." Jedan od njih je rekao: "Plašim se da to uradim, jer će ljudi na kraju tražiti svoje nestale članove porodice i ubiće i zakopati mene kao odgovorno lice za te masovne grobnice."

Lekari i osoblje mrtvačnica ističu da vrste povreda ukazuju na sistematsko ubijanje, a ne na nasumičnu pucnjavu. U nekim slučajevima, ubistva su imala obeležja egzekucija. Telo je primljeno sa prostrelnim ranama u glavi, dok su još bila priključena medicinska sredstva.

Ahmadi je rekao: "Ovo je veoma sumnjivo. Po pravilu, medicinski instrumenti se uklanjaju nakon smrti. Njihovo prisustvo sugeriše da su ti ljudi umrli dok su još bili pod aktivnom medicinskom negom."

Fotografije potvrđene od Factnameh prikazuju pacijente još na lečenju sa kateterima i medicinskim uređajima, sa prostrelnim ranama u glavu. Lekari strahuju da pravi broj mrtvih možda nikada neće biti poznat.

Protesti su počeli 28. decembra na Velikom bazaru u Teheranu zbog pada valute, ali su se ubrzo proširili širom zemlje, sa zahtevima za smenu ajatolaha Hamneija i Islamske Republike.

Eskalacija je usledila 8. januara nakon poziva Reze Pahlavija. Hirurg Hamed je rekao:"Snage bezbednosti su došle na motorima i pucale nasumično po ljudima. Naš portir je pogođen u oko. Pucnjava je prestala tek oko jedan sati iza ponoći. Nisam mogao da verujem."

Kolega Said dodao je: "Još čujem krike žena i dece."

Hamed je rekao: "(Američki predsednik) Donald Tramp je obećao da će pomoći Irancima. Demonstranti su očekivali da će ispuniti obećanje. Uzalud. Tramp je izdao Irance."

Iranska vlada se sprema za novi raketni napad na SAD i Izrael nakon što je udarna grupa nosača aviona USS Abraham Linkoln raspoređena u regionu, uz dodatne borbene avione, tankere i sisteme protivvazdušne odbrane. Smatra se da Vašington i izraelske snage imaju kapacitet da izvedu napad usmeren na srušenje vlade optužene za ubistvo hiljada, možda i desetina hiljada Iranaca. Tramp je izjavio da prati situaciju i da veruje da Teheran želi dogovor.

Autor: Iva Besarabić