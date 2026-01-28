BARON TRAMP JE HEROJ! Evo kako je sin predsednika SAD 'na daljinu spasio jedan život!

Bio je to izuzetan detalj u inače, nažalost, prilično uobičajenom scenariju porodičnog nasilja, koji je doveo do toga da se slučaj sa jednog manjeg londonskog krivičnog suda nađe u vestima širom sveta.

Jer ključni svedok koji je policiju upozorio na napad sa udaljenosti od oko 5.600 kilometara bio je niko drugi do sin predsednika SAD, Baron Tramp.



Zahvaljujući njegovoj intervenciji u ranim jutarnjim satima, sin bogatog ruskog magnata iz sveta ugostiteljstva danas je osuđen zbog napada na svoju devojku u naletu ljubomore, piše Daily Mail.

Sin Donalda Trampa, Baron Tramp, star 19 godina, bio je na Fejstajm pozivu sa žrtvom, kada je video kako je Matvej Rumjancev brutalno napada u njenom stanu u Londonu 18. januara prošle godine, svega dva dana pre druge inauguracije njegovog oca.

Zgrožen onim što je video, mlađi Tramp je uspeo da stupi u kontakt sa hitnim službama i rekao je operateru Policije Londona: "Upravo sam dobio poziv od jedne devojke... tuku je", čulo se na Krunskom sudu u Snersbruku.

Tužilaštvo je navelo da je bivši MMA borac Rumjancev bio ljubomoran zbog njenog prijateljstva sa Baronom Trampom.

Dvadesetdvogodišnji sin ruskog ugostiteljskog tajkuna, koji je pohađao britanski internat sa školarinom od 80.000 funti godišnje i živeo u Kanari Vorfu u istočnom Londonu, proglašen je krivim za nanošenje telesnih povreda i ometanje pravde.

Proglašen je nevinim po jednoj tački optužnice za silovanje i za namerno davljenje u vezi sa istim datumom kada je Tramp prijavio incident policiji, kao i oslobođen druge optužbe za silovanje i napad iz novembra 2024. godine.

Sud je čuo da je, kada je Rumjancev odgovorio na video-poziv sa devojčinog telefona, pokazao Baronu njeno lice, a zatim je zgrabio za kosu i gurnuo na pod, vičući: "Ti ne vrediš ništa."

Nazvao ju je "ku**om" i "dr***om" i šutnuo je u stomak dok je ležala na podu pored frižidera.

Veruje se da je žrtva britanska državljanka beloruskog porekla, u dvadesetim godinama, i ćerka influenserke.

U transkriptu poziva koji je uputio hitnim službama, Baron Tramp je rekao: "Zovem iz SAD, upravo sam dobio poziv od jedne devojke, znate, tuku je", čuo je sud.

Baron Tramp je u maju odgovorio istražiteljima policije mejlom u kojem je naveo: "Ono što sam video bilo je veoma kratko, ali nesumnjivo stvarno."

Dalje je napisao: "Nisam očekivao da će se javiti zbog vremenske razlike i činjenice da sam u SAD. Na telefon je neko odgovorio, ali ne ona, na moje zaprepašćenje."

"Osoba koja je odgovorila bila je muškarac bez majice, tamnije kose, mada ga nisam dobro video, taj kadar je trajao možda jednu sekundu i adrenalin mi je naglo skočio."

"Kamera je zatim okrenuta ka žrtvi koju udara dok plače i govori nešto na ruskom. Taj muškarac je prekinuo vezu. Cela interakcija trajala je između pet i sedam sekundi."

Tužiteljka Serena Gejts rekla je da je Rumjancev bio ljubomoran zbog ženinog prijateljstva sa Trampom, možda zbog njegovog "javnog profila".

Poručila je porotnicima da obrate pažnju na "hitan" i "zabrinut" ton gospodina Trampa tokom poziva policiji.

Sud je čuo da su Rumjancev i žena pili zajedno tokom večeri 17. januara 2025. i u ranim jutarnjim satima narednog dana.

Tužilaštvo je navelo da je Rumjancev tog dana napao ženu, uključujući i udaranje u lice.

Rumjancev je postao svestan ženinog prijateljstva sa Trampom u oktobru 2024. godine. Na sudu je upitan da li je bio ljubomoran na muškarce sa kojima je ona razgovarala.

"Ono što me je zaista činilo nezadovoljnim jeste to što ga je ona, iskreno, navodila", odgovorio je, misleći na Barona Trampa.

Rumjancev je rekao sudu: "Predstavljen sam kao ljubomorna osoba koja može da izgubi živce zbog ljubomore. Želim samo da razjasnim da je njeno ponašanje prema njemu bilo pogrešno i nefer."

Dodao je: "Bio sam ljubomoran do neke mere."

Optužba za ometanje pravde odnosi se na pismo koje je Rumjancev iz zatvora poslao ženi nakon napada 18. januara, tražeći od nje da povuče optužbe.

Rumjancev je pohađao elitni međunarodni internat u Kembridžu.

Njegov otac, Sergej Rumjancev, star 53 godine, osnivač je uspešne ruske poslovne priče pod nazivom One Price Coffee, ranije poznate kao One Bucks Coffee, sve dok američki lanac Starbucks nije osporio naziv na sudu, zbog čega su bili primorani da izbace reč "Bucks" iz imena.

Otac Matveja se u registru Companies House vodi kao direktor kompanije One Price Coffee, a rođen je u vojnoj porodici u Severomorsku, zatvorenom sovjetskom pomorskom gradu u arktičkoj oblasti Murmanska.

Sergej je od 14. godine pohađao Tversku Suvorovsku vojnu školu, prestižnu kadetsku ustanovu namenjenu isključivo deci vojnih porodica.

Njegov deda, Vitalij Rumjancev, danas ima 86 godina i bio je visoki pomorski oficir, verovatno u činu kapetana.

Porodica je očigledno bogata i uspešna u Putinovoj Rusiji. Pre osnivanja One Price Coffee, Sergej je, između ostalog, radio za British American Tobacco u prodaji, a zatim za Nike u međunarodnom upravljanju brendovima i veleprodajnim operacijama.

Veruje se da je Matvej došao u Britaniju kako bi pohađao GCSE, a potom A level program, te da je pohađao elitni Abbey College Cambridge, gde internatske školarine iznose oko 80.000 funti godišnje.

Može se videti na fotografiji sa okupljanja bivših učenika iz 2021. godine.

Škola je poznata kao elitna akademija za decu bogatih stranaca i kao verovatna odskočna daska ka dobrim britanskim univerzitetima.

Rumjancevu će kazna biti izrečena pred istim sudom 27. marta.

"Ne budite nepristojni"

Operater policije rekao je najmlađem sinu američkog predsednika Donalda Trampa da "prestane da bude nepristojan" kada je kontaktirao policiju u Velikoj Britaniji nakon što je primio poziv od žene koja je bila napadnuta, čulo se na sudu.

Porota je čula da je gospodin Tramp uputio video-poziv navodnoj žrtvi, ženi u Londonu čije ime ne sme biti objavljeno iz pravnih razloga, i da je video kako je napadaju 18. januara prošle godine.

Sledi transkript poziva koji je Baron Tramp uputio Policiji Londona, koji je delimično redigovalo Krunsko tužilaštvo radi zaštite identiteta žrtve.

Operater: "Policija Londona, kako mogu da pomognem?"

Baron: "Zovem iz SAD, uh, upravo sam dobio poziv od jedne devojke, znate, tuku je. Adresa je (redigovano)."

Operater: "Da."

Baron: "(Redigovano). To se dešavalo pre oko osam minuta. Tek sam shvatio kako da, kako da pozovem nekoga. Uh, uh, zaista je hitno."

Operater: "Kako se zove?"

Baron: "Zove se (redigovano)."

Operater:"„Datum rođenja?"

Baron: "Ona je (nečujno), ona je (nečujno), zaista je hitno, molim vas."

Operater: "Da, znam, koliko ima godina?"

Baron: "(Redigovano)."

Operater: "(Redigovano), kako je poznajete?"

Baron: "Mislim da ti detalji nisu bitni, tuku je, kao ja..."

Operater: "Znam, ali moram da uzmem informacije od vas, kako ste došli do ovih saznanja?"

Baron: "Uh, dobio sam poziv od nje dok ju je neki tip tukao."

Operater: "U redu, kako je poznajete?"

Baron: "Mislim da ti detalji nisu bitni, tuku je, ali u redu, upoznao sam je preko društvenih mreža, ne mislim da je to važno."

Operater: "Znate, ja mogu..."

Baron: "Tuku je."

Operater: "Možete li da prestanete da budete nepristojni i da zaista odgovorite na moja pitanja. Ako želite da pomognete osobi, odgovaraćete jasno i precizno, hvala. Kako je poznajete?"

Baron: "Upoznao sam je preko društvenih mreža."

Operater: "U redu."

Operater: "Da li znate ime partnera ili osobe koja je tuče?"

Baron: "Ne."

Operater: "I nalaze se kod kuće, nisu na ulici?"

Baron: "Da, tačno."

Baron: "Jako je tuku i poziv je bio pre oko osam minuta, ne znam šta se do sada moglo dogoditi."

Operater: "U redu."

Baron: "Izvinite što sam bio nepristojan."

Operater: "(Nečujno)."

Baron: "(Nečujno)."

Baron: "Iz razloga koji ne znam (nečujno)."

Operater: "Videli ste video na društvenim mrežama, kao video-poziv?"

Baron: "Ne, ne, (nečujno) bio je video-poziv."

Autor: S.M.