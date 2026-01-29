AKTUELNO

Svet

VOZAČ KOMBIJA U KOME JE STRADALO 7 NAVIJAČA PAOKA BIO POD UTICAJEM DROGE: Rumunski mediji izneli šokantne podatke na osnovu izjave jednog od preživelih

Izvor: Kurir, Foto: x printscreen ||

Istražitelji su kod ostataka vozila pronašli flaše alkohola i nekoliko kesica opojnih supstanci

Rumunski portal "Libertatea" izneo je šokantne novosti o saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginulo sedam navijača PAOK-a.

Saobraćajna nesreća se desila u utorak u blizini Temišvara na putu koji sami Rumuni zovu "putem smrti".

Kombi sa navijačima je preticao jedno vozilo i nije uspeo da se vrati u svoju traku, već se zakucao u kamion koji je dolazio iz suprotnog pravca. Ispovest vozača kamiona ovde možete da pročitate.

"Libertatea" iznosi informaciju da je vozač kombija, u kome je stradalo sedam mladih navijača, navodno koristio drogu.

Istražitelji su kod ostataka vozila pronašli flaše alkohola i nekoliko kesica opojnih supstanci. Takođe su, prema izvorima ovog lista, medicinski testovi vozača pokazali da je imao drogu u krvi.

Prema izvorima rumunskog portala Digi24, ove informacije je potvrdio i jedan od preživelih putnika iz kombija smrti. On je sedeo na prednjem desnom sedištu kombija.

"U minibusu u kojem je sedam ljudi izgubilo život, navodno su pronađene zabranjene supstance, energetski lekovi i alkohol. Takođe, tokom saslušanja, putnik na prednjem desnom sedištu kombija navodno je izjavio da je i vozač pre nesreće povukao nekoliko dimova iz cigarete sa kanabisom, a prema našim informacijama, i dvadesetdevetogodišnji vozač koji je upravljao vozilom je bio pozitivan na zabranjene supstance, nakon analize u Nacionalnom institutu za sudsku medicinu".

Za to vreme, istraga ide u pravcu da se otkrije zašto se vozač nije vrati u svoju traku, već je krenuo direktno na kamion koji je dolazio u susret. Razmatraju se dve hipoteze, ili je u pitanju ljudska greška, ili tehnički kvar na vozilu.

Autor: D.Bošković

#Droga

#Mediji

#PAOK

#Smrt

#izjava

#kombi

POVEZANE VESTI

Hronika

Pijan seo na bicikl i vozio po Malom Iđošu: Policija uhvatila i vozača pod uticajem droge

Svet

Stigli rezultati obdukcije vozača KOMBIJA SMRTI: U udesu je stradalo sedam navijača, a istraga je potvrdila NAJGORE SUMNJE

Društvo

TOKOM VIKENDA 348 SAOBRAĆAJNIH PREKRŠAJA U NIŠU: 33 vozača za volan selo pod dejstvom alkohola i droge

Svet

Slučaj nestanak i ubistva manekenke razotkrio je celu porodicu: Njeno raskomadano telo pronađeno je u kući, otkriveni su potresni detalji

Hronika

POGINULO DETE (8) U TEŠKOJ NESREĆI KOD DONJEG MILANOVCA: Novi detalji jezivog sudara u kome je stradalo troje

Hronika

NA GRANICI S CRNOM GOROM ZAPLENJENA VELIKA KOLIČINA DROGE: Uhapšen vozač kombija, narkotike sakrio u specijalni bunker