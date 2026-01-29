VOZAČ KOMBIJA U KOME JE STRADALO 7 NAVIJAČA PAOKA BIO POD UTICAJEM DROGE: Rumunski mediji izneli šokantne podatke na osnovu izjave jednog od preživelih

Istražitelji su kod ostataka vozila pronašli flaše alkohola i nekoliko kesica opojnih supstanci

Rumunski portal "Libertatea" izneo je šokantne novosti o saobraćajnoj nesreći u kojoj je poginulo sedam navijača PAOK-a.

Saobraćajna nesreća se desila u utorak u blizini Temišvara na putu koji sami Rumuni zovu "putem smrti".

Kombi sa navijačima je preticao jedno vozilo i nije uspeo da se vrati u svoju traku, već se zakucao u kamion koji je dolazio iz suprotnog pravca. Ispovest vozača kamiona ovde možete da pročitate.

"Libertatea" iznosi informaciju da je vozač kombija, u kome je stradalo sedam mladih navijača, navodno koristio drogu.

Istražitelji su kod ostataka vozila pronašli flaše alkohola i nekoliko kesica opojnih supstanci. Takođe su, prema izvorima ovog lista, medicinski testovi vozača pokazali da je imao drogu u krvi.

Prema izvorima rumunskog portala Digi24, ove informacije je potvrdio i jedan od preživelih putnika iz kombija smrti. On je sedeo na prednjem desnom sedištu kombija.

"U minibusu u kojem je sedam ljudi izgubilo život, navodno su pronađene zabranjene supstance, energetski lekovi i alkohol. Takođe, tokom saslušanja, putnik na prednjem desnom sedištu kombija navodno je izjavio da je i vozač pre nesreće povukao nekoliko dimova iz cigarete sa kanabisom, a prema našim informacijama, i dvadesetdevetogodišnji vozač koji je upravljao vozilom je bio pozitivan na zabranjene supstance, nakon analize u Nacionalnom institutu za sudsku medicinu".

Za to vreme, istraga ide u pravcu da se otkrije zašto se vozač nije vrati u svoju traku, već je krenuo direktno na kamion koji je dolazio u susret. Razmatraju se dve hipoteze, ili je u pitanju ljudska greška, ili tehnički kvar na vozilu.

Autor: D.Bošković