Devojčica (15) pronađena sa opekotinama i posekotinama na ulici: Policija otkrila stravičnu priču

Devojčica (15) zbrinuta je nakon što je bila zatočena i mučena u blizini Liona u Francuskoj, a policija je privela više maloletnika zbog sumnje da su devojčicu oteli i zlostavljali.

Prema pisanju lokalnih medija, petnaestogodišnja devojčica bila je zatočena i mučena u noći između 25. i 26. januara u Oulenu-Pjer-Benitu, opštini koja se nalazi južno od Liona. Više mladih osumnjičenih uhapšeno je u ponedeljak, 26. januara.

Nesrećna devojčica živi u domu u Anesiju, a prema izvorima iz istrage, njen bivši dečko došao je po nju u dom, na datum koji u ovoj fazi istrage još nije poznat, i odveo je u oblast Liona.

Prema informacijama BFMTV-a, devojčica je zatim odvedena u jedan stan u Oulenu-Pjer-Benitu. Odvedena je u podrum, gde je tokom noći između 25. i 26. januara pretrpela brojna zlostavljanja od strane najmanje tri mlade devojke. Prema rečima gradonačelnika, događaji su se odigrali u stanu "koji pripada članu porodice jednog od navodnih napadača".

Tek sledećeg jutra žrtva je pronađena. Oko 5 sati u ponedeljak, devojčica je pronađena povređena na ulici, nakon čega je hitno prebačena u bolnicu. Njoj su konstatove posekotine i opekotine po telu. Izvor blizak istrazi rekao je da je žrtva zadobila ubod nožem u butinu. Takođe ima i razderotine na leđima.

Policijski izvor precizirao je da su činovi mučenja snimani, ali da u ovoj fazi nije moguće reći da li su snimci distribuirani.

Prema više različitih izvora, u ovaj slučaj umešano je četiri do pet mladih osoba. Žerom Moroz, gradonačelnik Oulena-Pjer-Benita, potvrdio je za BFM Lion da su "svi učesnici uhapšeni".

Najmanje tri mlade devojke i jedan dečak su privedeni, a potom zadržani u policijskom pritvoru. Prema izvoru bliskom predmetu, ova četiri osumnjičena imaju između 14 i 17 godina.

Maloletne devojke terete se za "protivpravno lišenje slobode" i "dela mučenja i varvarstva", ali uloga dečka u zlostavljanjima u ovom trenutku nije u potpunosti utvrđena, precizira policijski izvor za BFMTV.

