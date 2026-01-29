ČISTKA MEĐU KINESKIM GENERALIMA: Smenjen najbliži saradnik Si Đinpinga i pokrenuta istraga! Mitrović: Ako je ovo tačno, kineski predsednik pokazuje da NEMA ZAŠTIĆENIH

Volstrit džornal je objavio da je Džang Jousija optužen za curenje informacija o programu nuklearnog oružja i primanje mita. Kinesko ministarstvo je, ne navodeći detalje, saopštilo da je pod istragom zbog sumnje na teška kršenja discipline i zakona.

Prof. dr Dragana Mitrović kaže da Džang Jousija služi kao drugi čovek u komandi pod predsednikom Si Đinpingom kao potpredsednik Centralne vojne komisije – vrhovnog komandnog tela – i dugo se smatrao najbližim vojnim saradnikom Sija.

Ministarstvo je objavilo da su Džang Jousija i Liu Dženli, načelnik Zajedničkog štaba Centralne vojne komisije, pod istragom zbog sumnje na teške prekršaje discipline i zakona.

Komisija koja ima osam članova, njih 6 ima pod istragama, rekla je ona.

- Neobična je situaicija, imamo Sija, koji je civilno lice, i samo jednog generala koji je zadužen za politiku u armiji. Ovo je komisija koja upravlja u strateškom smislu, koja je zaslužna i odgovorna za odluke vezane za armiju. Znamo da se izvanredno modernizovana, napredovala, što je pokazano na vojnoj paradi 3. septembra. To je izazvalo pažnju celog sveta - rekla je Mitrović.

- Oni neverovatno napreduju, a radi se o tome da je drugi čovek armije, i šestoro od osmoro članova pod istragom. Imamo dakle, prazno telo. Sada, ono što pada u vodu, jer je Džang osoba od poverenja predsednika Sija. On je od prvog dana bio uz njega. 2012. je krenula ta uzlazna putanja. Vezuje ih i zajednička prošlost, njihovi očevi su prva generacija kineskih lidera - objašnjava Mitrović.

Imaju i zajedničku službu, i smratralo se da je general Džang njegova desna ruka. On ima 72 godine, imao je i ratno iskustvo, malo je takvih u armiji. On je optužen da je prekršio partijsku disciplinu. Radi se o korupciji, može da se nasluti, rekla je potom Mitrović.

- Neki kod nas misle da je volstrit džurnal sveto pismo... Imamo istragu protiv korupcije koja neprekidno traje. Uzela je maha kada je Si došao na vlast, zatekao je preko 100 generala koji su kupili svoje mesto. Dolazilo je do zloupotrebe, ali se i dalje nastavila ta odomaćena praksa. U jednom sistemu koji je do srži korupmiran, teško je iskoreniti korupciju, i teško je očistitit takav sistem. Verujem da se ovim pokazuje da Si ne mari mnogo ko će odgovoarati, ko je odgovoran. Ne krije od javnosti, i šalje se poruka svima da nema nedodirljivih - objašnjava Mitrović.

U armiji je počeo da se pominje slogan "Kolektivno odlučivanje, demokratski centralizam i donošenje odluka na sastancima". Oni se ne spominju od kada je Si na vlasti, jer je metod odlučivanja drugačiji, rekla je potom.

- Iza političke moći koja bi stajala iza generala Džanga, neki poznavaoci kažu da Si nije bio za to da ostane u centralnom komitetu, ali da, budući da ima snažne lične veze sa starim rukovodiocima, da su oni bili ta snaga koja je stajala iza njega i davala mu potporu. Sada, kada predstoji zasedanje kineskog kongresa, kada treba da se potvrdi četvrti mandat Sija, on sada želi da smanji uticaj tih nekadašnjih moćnih figura - rekla je Mitrović.

