HITNO UPOZORENJE ZA GRAĐANE Dramatična situacija na ovoj planini, nadležni upozoravaju: Ne krećite se BEZ STRUČNIH LICA!

U Nacionalnom parku Šar planina u Severnoj Makedoniji, na snazi je upozorenje za visok nivo opasnosti od snežnih lavina, posebno na područjima iznad 1.700 metara nadmorske visine, zbog nestabilnog snežnog pokrivača izazvanog vremenskim uslovima u prethodnim danima. Stručne službe upozoravaju posetioce da izbegavaju kretanje u rizičnim zonama i više delove planine bez pratnje obučenih vodiča.

"Povećana opasnost od snežnih lavina rezultat je specifične kombinacije vremenskih uslova, uključujući temperaturu vazduha, pravac i jačinu vetra, kao i snežne padavine u proteklih nekoliko dana. Ovi faktori, u kombinaciji sa reljefnim karakteristikama terena, stvaraju uslove za nestabilnost snežnog pokrivača i pojavu lavina", navodu se u upozorenju na Fejsbuk stranici Nacionalnog parka Šar planina.

Kako se navodi, nakon što je primljen izveštaj od "Eskimo sport" o zabeleženoj lavini na području parka, tim Nacionalnog parka Šar planina izašao je na teren i pregledao lokaciju gde se lavina dogodila.

Ima li zatrpanih ljudi

Prethodno je tim operatera "Eskimo sport" izvršio pretragu terena lavine koristeći lavinske uređaje, tokom koje je utvrđeno da u lavini nema zatrpanih lica koja su kod sebe imala lavinske uređaje, a do sada nije bilo prijava o nestalim osobama. Srećom, događaj je prošao bez ljudskih žrtava.

Paralelno sa terenskim pregledom, sprovedena je stručna analiza stabilnosti snežnog pokrivača od strane stručnog tima iz obrazovne ustanove specijalizovane za bezbednost u planinskom turizmu. Prema proceni, utvrđen je visok nivo opasnosti od lavina.

Nacionalni park Šar planina upozorava sve posetioce da postupaju sa povećanim oprezom, da izbegavaju kretanje u potencijalnim zonama lavina i da se ne kreću u više delove planine bez pratnje kvalifikovanih i stručno obučenih lica. Istovremeno, posetioci se pozivaju da blagovremeno i tačno prijave svoju posetu putem zvanične veb stranice parka. Stručne službe Nacionalnog parka Šar planina, u saradnji sa turističkim organizacijama i stručnjacima za lavine, kontinuirano će pratiti situaciju na terenu i blagovremeno će obaveštavati javnost o svim promenama u vezi sa opasnošću od lavina. Važno je naglasiti da je opasnost od lavina teško predvidljiva pojava, koja zahteva značajnu stručnost i pažljivu procenu terenskih i vremenskih uslova. Nacionalni park Šar planina apeluje na sve posetioce da ličnu bezbednost stave na prvo mesto i doprinesu bezbednom, odgovornom i održivom korišćenju planine", navodi se u saopštenju.

Autor: S.M.