ZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO FRANCUSKU: Tinejdžerku danima mučili u podrumu

Raskrvavljena, mučena, ponižena, petnaestgogodišnja devojčica uspela je da pobegne svojim otmičarima, posle čega su joj u zoru na ulici u pomoć priskočili prolaznici.

Ne, nije ovo priča iz terorističkog miljea ili visokog kriminala, već horor iz pubertetskog miljea koji je zapanjio čitavu Francusku.

Neverovatan događaj odvijao se danima u predgrađu Liona. Bivši momak štićenice doma za decu iz Anesija podno Alpa odveo je žrtvu u stan, gde su se između ostalog nalazile tri devojčice uzrasta od 14 do 17 godina, među kojima i nova devojka optuženog za nasilje.

Spustili su je u podrum, gde je počeo pravi pakao za nesrećnu devojčicu koji je trajao danima. Uboli su je nožem u butinu, usecali joj sečivom tragove po leđima, crtali oštricom na koži smajlija, krst i broj 69, prskali je prahom za gašenje požara. Na telu su joj pronađene opekotine. Konfiskovali su joj i moblini telefon.

O svemu što joj se događalo, svedoči i film koji su otmičari snimali. Uspela je da se izvuče posle zverskog mučenja, gde su je, u šoku, pronašli slučajni prolaznici i predali je hitnoj pomoći. A sve je počelo zbog "običnih" ljubavnih jada koji su u tim godinama gotovo redovna pojava.

Napadnuta devojčica je bila u vezi sa sedamnaestogodišnjim mladićem koji se u međuvremenu zaljubio u njenu drugaricu. Izrodilo se veliko rivalstvo koje je rezultiralo opisanim užasnim scenama.

Tužilaštvo iz Liona saopštilo je da je podignuta optužnica protiv pet osoba, među kojima su četiri maloletne i jedna koja ima 19 godina. Među maloletnicima su tri devojčice, od kojih dve imaju svega 14 godina, kao i sedamnaestogodišnji ljubavni par. Starija osoba im je pomogla u vožnji i stavljena je pod sudski nadzor, dok su ostali odvedeni u pritvor.

Vinovnici su očigledno tek tu svatili s kakvim su zlodelima suočeni. Zvanično su optuženi za nezakonito lišavanje slobode, otmicu, protivpravno zadržavanje, mučenje i iznudu uz upotrebu oružja, dok će punoletna osoba odgovarati za saučesništvo u kidnapovnju i mučenju, svireposti i prikrivanju imovine koja potiče iz krivičnog dela.

Mediji su uspeli da dođu i do majke jedne od uhapšenih, koja je na kratko uspela da stupi u kontakt sa svojom kćerkom, i koja izražava kajanje zbog svega što se dogodilo. Priznala je zločin koji se desio zbog "ljubavnog rivaliteta". Kaže i da njena kćerka "u suštini nije nasilna", ali da su je preplavile emocije i da zbog toga nije mogla da se kontroliše.

KRIMINALCI SVE MLAĐI

Javnost u Francuskoj je zapanjena onim što se događalo u lionskom predgrađu. Psiholozi ukazuju na činjenicu da su osobe uključene u kriminal sve mlađe, a da među njima ima i sve više žena.

Autor: S.M.