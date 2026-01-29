AKTUELNO

REŠENA MISTERIJA NESTANKA KONJA RAMZANA KADIROVA Češka policija otkrila: Nije ukraden, evo šta se desilo

Foto: Tanjug AP/Mikhail Metzel, Sputnik

Češka policija saopštila je da engleski punokrvni pastuv Zazu u vlasništvu čečenskog lidera Ramzana Kadirova, nije ukraden, već je uz saglasnost vlasnika iznet iz Evropske unije, pri čemu su najverovatnije prekršene sankcije EU.

Kako je navela portparolka policije u Litomeržicama Pavla Kofrova, istraga je utvrdila da je konj iznet iz EU uz učešće više osoba, zbog čega je krivični postupak obustavljen, a predmet prosleđen na upravni postupak zbog sumnje na kršenje zakona o sprovođenju međunarodnih sankcija, prenosi češki portal Denik.

Pastuv Zazu nestao je iz štale u mestu Krabčice u martu 2023. godine, kada se sumnjalo na krađu konja vrednog oko 400.000 čeških kruna (oko 16,5 hiljada evra).

Kadirov je tada tvrdio da je vrednost konja "višemilionska".

Češke vlasti su potvrdile da je Zazu bio obuhvaćen sankcijama EU, koje zabranjuju njegovu prodaju i bilo kakve transakcije u vezi sa raspolaganjem imovinom.

Prema navodima policije, konj je najverovatnije iz Češke iznet preko Poljske, dok se kao moguća destinacija navodi Čečenija, iako je pouzdano utvrđeno samo da je napustio teritoriju EU.

U istrazi su učestvovale policije više evropskih zemalja, uključujući Poljsku, Nemačku, Austriju, Francusku i Bugarsku.

Policija je podsetila i da je u januaru 2022. godine pokušano izmeštanje konja, ali je tada vlasnik štale to odbio zbog važećih sankcija.

Kadirov tvrdio da su konja oteli ukrajinski obaveštajci

Kadirov je u maju 2023. godine na Telegramu tvrdio da su konja otele ukrajinske obaveštajne službe i vratile mu ga za 18.000 dolara, što su češke vlasti demantovale, odbacujući i bilo kakvu umešanost ukrajinskih institucija.

Takođe je izjavio da je pastuva procenio na najmanje 10 miliona dolara.

Zazu je kupljen 2012. godine i tokom karijere je učestvovao u više desetina trka, ostvarivši zapažene rezultate.

Autor: S.M.

