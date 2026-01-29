UZNEMIRUJUĆE! Devojka se ONESVESTILA nakon 140 svirepih udaraca bičem: Šerijatsku kaznu zbog seksualnih odnosa pre braka pratilo na STOTINE - IZNETA NA NOSILIMA

Devojka se onesvestila nakon što je 140 puta udarena bičem u sklopu kazne za seks van braka, a trenutak ranije je viđena kako se grči od bolova, dok je javno sramote zbog kršenja šerijatskog zakona u Indoneziji. Devojka je izneta na nosilima nakon kazne.

Kažnjena je zajedno sa muškarcem s kojim je imala odnos, a oboje su dobili po 140 udaraca štapom napravljenim od bambusa — 100 udaraca za predbračnu kaznu, a još 40 za ispijanje alkohola.

Ovo je jedno od najtežih kažnjavanja bičevanjem po šerijatskom zakonu izvršenih u Indoneziji otkako je šerijat uveden u provinciji Aćeh 2001. godine. Na ceremoniji su ljudi izašli da gledaju kako par prima udarce u javnom parku. Obučena u belo, žena je kleknula dok je impozantna figura u crvenom mahala štapom.

Bol na njenom licu bio je očigledan dok je više puta udarana, a u jednom trenutku su joj suze tekle niz lice.

Žena se onesvestila kada je primila poslednji udarac i morala je biti odneta do kola hitne pomoći na nosilima. Njen muški partner je zatim ušao u njega i fotografisan je kako stoji dok je 140 puta udaren u gornji deo leđa. Još četiri osobe su podvrgnute sličnoj kazni na događaju.

Šef šerijatske policije Banda Aćeha, Muhamed Rizal, rekao je nakon toga da "rade kako što je obećano".

- Kao što je obećano, ne pravimo izuzetke, posebno ne za naše članove. Ovo svakako kalja naše ime - izjavio je.

Razlog za bičevanje koje se dešava na javnim mestima jeste da se nanese sramota onima koji krše zakon.

Stanovništvo Aćeha i dalje podržava bičevanje i smatra ga održivom kaznom za prekršaje poput kockanja, konzumiranja alkohola, istopolnih odnosa i seksualnih odnosa van braka.

Stotine ljudi svake godine dobijaju razne udarce bičevanjem u Aćehu, jedinoj provinciji u najvećoj muslimanskoj zemlji na svetu koja nameće islamski zakon.

Amnesti internešenel i Hjuman rajts voč su više puta osudili ovu praksu.

Oni kažu da fizičko i mentalno mučenje koje ljudi trpe krši indonežanski ustav i međunarodne zakone o ljudskim pravima.

Autor: S.M.