IRAN POČINJE MASOVNA HAPŠENJA: Privode i decu - Niko ne zna gde ih drže (VIDEO)

Iranske snage bezbednosti u civilu uhapsile su hiljade ljudi u kampanji masovnih hapšenja i zastrašivanja nakon što su ugušile najkrvavije nemire od Islamske revolucije 1979. godine, rekli su izvori za Rojters.

Manji protesti koji su počeli prošlog decembra na Velikom bazaru u Teheranu zbog ekonomskih teškoća oslobodili su dugo potiskivane šire nezadovoljstva i brzo eskalirali u najozbiljniju egzistencijalnu pretnju iranskoj šiitskoj teokratiji u skoro pet decenija.

Vlasti su prekinule pristup internetu i ubile hiljade ljudi u nasilnim neredima, prema podacima grupa za ljudska prava. Teheran za nasilje krivi „naoružane teroriste“ povezane sa Izraelom i Sjedinjenim Državama.

Kampanja zastrašivanja i tajni centri za pritvor

Snage bezbednosti u civilu pokrenule su kampanju hapšenja u roku od nekoliko dana, praćenu pojačanim prisustvom na ulicama oko kontrolnih punktova, prema rečima petoro aktivista koji su govorili pod uslovom anonimnosti iz Irana.

۱۸ دی‌ماه، هفشجان؛

جاویدشاه، جاویدشاه، جاوید شاه pic.twitter.com/6IqgSSwdrC — Ebrahim Allahbakhshi ابراهیم الله‌بخشی (@allahbakhshii) 29. јануар 2026.

„Hapse sve“, rekao je jedan aktivista. „Niko ne zna gde ih vode niti gde ih drže. Ovim hapšenjima i pretnjama pokušavaju da uliju strah u društvo“, dodao je. Advokati, lekari, svedoci i dva iranska zvaničnika dali su slične izjave Rojtersu pod uslovom anonimnosti kako bi izbegli odmazdu bezbednosnih službi.

Više zapadnih i bliskoistočnih izvora je ove nedelje reklo Rojtersu da Tramp razmatra opcije protiv Irana, kao što je ciljanje snaga bezbednosti i lidera kako bi motivisao demonstrante, iako su izraelski i arapski zvaničnici rekli da sama vazdušna snaga neće srušiti klerikalni establišment.

Prema poslednjim podacima američke grupe za ljudska prava HRANA, poginulo je 6.373 ljudi, uključujući 5.993 demonstranata, 214 pripadnika snaga bezbednosti, 113 mlađih od 18 godina i 53 prolaznika. Uhapšeno je 42.486 ljudi, navodi HRANA.

Hiljade pritvorenika, uključujući maloletnike

Dva iranska zvaničnika, govoreći pod uslovom anonimnosti, potvrdili su Rojtersu da su vlasti uhapsile hiljade ljudi poslednjih dana. Rekli su da se mnogi pritvorenici drže u nezvaničnim pritvorskim objektima, „uključujući skladišta i druge improvizovane lokacije“.

Iranske vlasti su odbile da javno komentarišu broj hapšenja i lokaciju uhapšenih. Vlasti su 21. januara saopštile da je u nemirima poginulo 3.117 ljudi. Tri iranska advokata rekla su Rojtersu da su ih poslednjih dana kontaktirale desetine porodica.

„Mnoge porodice nam se obraćaju da bi potražile pravnu pomoć za svoju pritvorenu decu“, rekao je jedan advokat. „Neki od uhapšenih su mlađi od 18 godina, i dečaci i devojčice“, dodao je.

Autor: Iva Besarabić