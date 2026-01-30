'Nuklearna nesreća u Ukrajini može postati stvarnost' Vanredno zasedanje IAEA zbog dramatične situacije!

Ukrajina se suočava sa ozbiljnim novim rizicima po nuklearnu bezbednost zbog ruskih napada, usmerenih na oštećenje elektroenergetske mreže, što ostavlja tri aktivne nuklearne elektrane bez stabilnog snabdevanja strujom.

Kako piše Bloomberg, diplomate su sazvale vanredno zasedanje Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Beču kako bi razmotrili uticaj napada Kremlja na kritičnu infrastrukturu neophodnu za rad ukrajinskih reaktora. Meseci napada ne samo da su ostavili milione ljudi zimi bez stalnog snabdevanja strujom i grejanja, već su i povećali rizik od nuklearne nesreće.

To je objašnjeno time što nuklearna proizvodnja, za razliku od termoelektrana na fosilna goriva ili obnovljive izvore, zahteva stalni tok električne energije da bi sistemi bezbednosti funkcionisali. Bez nje postoji rizik od pregrevanja goriva unutar aktivne zone reaktora, što potencijalno može dovesti do opasnog ispuštanja radijacije.

"Ozbiljno smo zabrinuti zbog značajnih i rastućih rizika po nuklearnu bezbednost vezanih za nuklearne elektrane u Ukrajini", izjavio je ambasador Holandije pri IAEA Piter Potman, koji je zahtevao sazivanje vanrednog zasedanja Upravnog odbora agencije. On je rekao da perspektiva nuklearne nesreće "stoji na ivici da postane stvarnost".

Evropske zemlje zahtevaju od IAEA da do narednog meseca pruži detaljnu procenu ranjivosti Ukrajine. Posmatrači koji se trenutno nalaze u Ukrajini pregledaju kritične podstanice neophodne za prenos električne energije.

"Svaka šteta na ovoj infrastrukturi ugrožava nuklearnu bezbednost i to se mora izbeći. Potrebno je uložiti sve napore kako bi se obezbedila stalna dostupnost i sigurnost spoljnog napajanja strujom", rekao je generalni direktor IAEA Rafael Grosi.

Podstanice održavaju stabilnost tako što regulišu prenos visokog napona u mreži. Iako ih u Ukrajini ima hiljade, na kocki je deset ključnih čvorišta povezanih sa nuklearnim reaktorima. Njihovo uništenje moglo bi baciti zemlju u mrak i izazvati radiološku nesreću.

"Sve aktivne nuklearne elektrane u Ukrajini bile su primorane da smanje proizvodnju električne energije tokom poslednjih nedelja", navodi se u saopštenju Evropske unije.

Napadi značajno povećavaju rizike za bezbednosne sisteme na nuklearnim objektima.

Šta traži Ukrajina

Prvi potpredsednik i ministar energetike Denis Šmigal je na Telegramu objavio da je Ukrajina zatražila suspenziju članstva Rusije u Upravnom odboru IAEA, kao i da je inicirala izmene Statuta agencije radi ograničavanja prava države agresora.

"Danas je održano vanredno zasedanje Upravnog odbora IAEA. Sastanak je iniciran na zahtev Ukrajine. Rusija je sistematski i ciljno napadala električne podstanice koje obezbeđuju spoljno napajanje ukrajinskih nuklearnih elektrana. To je narušavanje jednog od sedam stubova nuklearne bezbednosti, definisanih od strane IAEA", napisao je Šmigal.

Posebno je istaknuta situacija sa privremeno okupiranom Zaporoškom nuklearnom elektranom, koja je na početku punog invazije već 12 puta potpuno gubila spoljno napajanje.

"Pozvali smo države članice da uvedu sveobuhvatne sankcije protiv Rosatoma i ograniče saradnju sa ovom kompanijom u svim mogućim oblastima. Pokrenuli smo pitanje suspenzije članstva Rusije u Upravnom odboru IAEA, kao i razmatrali nameru da se iniciraju izmene Statuta agencije radi ograničavanja prava države agresora", zaključio je ministar, prenosi Unian.

Autor: Iva Besarabić