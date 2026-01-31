AKTUELNO

Svet

DVA ZEMLJOTRESA POGODILA ISLAND: Prvi bio preko pet stepeni po Rihteru

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Marco Di Marco ||

Jak zemljotres, jačine 5,3 stepeni po Rihteru pogodio je danas centralni deo Islanda.

Ovo je potvrdio Evropsko-mediteranski seizmološki centar. Potres se dogodio u 12:54 sati po lokalnom vremenu. Nakon prvog, usledio je drugi slabiji potres od 3 stepena po Rihteru.

Island je ostrvo u severnom Atlantiku koje je poznato po jakim seizmičkim aktivnostima i na njemu se nalaze brojni aktivni vulkani čija aktivacija često dovodi do podrhtavanja tla, pa i zemljotresa. Zbog toga Island nosi ime "Zemlja vatre i leda".

pročitajte još

Šta se dešava u Iranu?! Eksplozije u dva grada, ima mrtvih

Autor: Marija Radić

#Island

#Rihter

#Vulkan

#Zemljotres

#zemlja vatre i leda

POVEZANE VESTI

Svet

TURSKU POGODIO JAK ZEMLJOTRES: Snažan udar jačine 4,6 stepeni po Rihteru

Svet

Dva snažna zemljotresa pogodila Tajvan: Pojavili se prvi snimci, sve se trese

Svet

Snažan ZEMLJOTRES pogodio Grčku: Treslo se tlo na Kritu jačinom 5,3 stepena Rihtera

Svet

TRESAO SE AZERBEJDŽAN: Zemljotres jačine pet stepeni po Rihteru osetio se na dubini od deset kilometara

Svet

Tajvan pogodio zemljotres jačine 6,7 stepeni po Rihteru

Svet

SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! 5 stepeni po Rihteru, 8 miliona ljudi osetilo potres, kulminacija neverovatne drame na ostrvima