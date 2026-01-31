UŽAS U MINHENU: Autobus probio ogradu i završio u porodičnoj kući, DETE STRADALO, 18 ljudi POVREĐENO (FOTO)

U subotu popodne Minhen je pogodila teška tragedija: javni autobus sleteo je s puta u naselju Trudering, probio ogradu porodične kuće i silinom udarca završio u fasadi zgrade. U nesreći je poginula 13-godišnja devojčica, dok je 18 putnika povređeno, među njima i teško.

Prema prvim informacijama, vozilo je iz do sada nepoznatih razloga skrenulo sa Feldbergštrase, skliznulo bočno u dvorište, pokorilo žbunje i udarilo u kuću i betonski zid. Portparol minhenske vatrogasne službe potvrdio je za BILD: „Jedna žena je preminula na licu mesta. 18 putnika je povređeno, neki ozbiljno.”

Ogroman broj lekara hitne pomoći na terenu

Vatrogasci i hitna pomoć stigli su u velikom broju. Povređeni su odmah zbrinuti i prevezeni u okolne bolnice, dok je policija blokirala šire područje i započela uviđaj. Na terenu su bili i krizni timovi koji su pružali psihološku podršku povređenima, svedocima i članovima hitnih službi.

Uzrok nesreće još nije poznat. Policija proverava da li je vozač imao zdravstvenih problema u trenutku sletanja. Po nalogu tužilaštva, stručni veštak pregledao je olupinu, tragove kočenja i tačku udara. Očekuje se da naredni dani donesu prve rezultate istrage o jednoj od najtežih nesreća u Minhenu ove godine.

Autor: Marija Radić