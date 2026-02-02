Sudarila se tri kamiona, jedan se zapalio: Karambol na putu ka Austriji, povređeno više osoba

Štajerski auto-put u Sloveniji između Pesnice i Šentilja u smeru Austrije i dalje je zatvoren zbog uklanjanja zapaljenog kamiona, a prema prvim informacijama, lančano su se sudarila tri kamiona, dva vozača su prevezena u bolnicu dok treći nije povređen.

Policija je o nesreći kod Šentilja obaviještena oko 5.20 časova, prenose Nezavisne.

Prema prvim izveštajima, vozač kamiona se zabio u kamion ispred sebe, koji se potom zabio u treći kamion. Kamion se u sudaru zapalio, a vatrogasci su još uvek na mestu događaja.

Prema do sada dostupnim informacijama, kako navodi portal 24ur, među učesnicima nesreće nije bilo kamiona koji je prevozio opasne materije.

Lančani sudar u Sloveniji: Zapalio se kamion, dva vozača u bolnici (VIDEO) — Nezavisne novine (@NezavisneBL) 02. фебруар 2026.

Zbog uklanjanja zapaljenog kamiona, auto-put prema Austriji je i dalje zatvoren, dok se saobraćaj prema Mariboru odvija jednom trakom.

Nastao je duži zastoj u saobraćaju.

Saobraćaj prema Austriji preusmerava se na regionalni put kod kružnog toka Pesnica. Policija poziva vozače da blagovremeno provere stanje na putu i odaberu alternativni put.

Autor: Marija Radić