Sudarila se tri kamiona, jedan se zapalio: Karambol na putu ka Austriji, povređeno više osoba

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Michal Svítok/TASR via AP ||

Štajerski auto-put u Sloveniji između Pesnice i Šentilja u smeru Austrije i dalje je zatvoren zbog uklanjanja zapaljenog kamiona, a prema prvim informacijama, lančano su se sudarila tri kamiona, dva vozača su prevezena u bolnicu dok treći nije povređen.

Policija je o nesreći kod Šentilja obaviještena oko 5.20 časova, prenose Nezavisne.

Prema prvim izveštajima, vozač kamiona se zabio u kamion ispred sebe, koji se potom zabio u treći kamion. Kamion se u sudaru zapalio, a vatrogasci su još uvek na mestu događaja.

Prema do sada dostupnim informacijama, kako navodi portal 24ur, među učesnicima nesreće nije bilo kamiona koji je prevozio opasne materije.

Zbog uklanjanja zapaljenog kamiona, auto-put prema Austriji je i dalje zatvoren, dok se saobraćaj prema Mariboru odvija jednom trakom.

Nastao je duži zastoj u saobraćaju.

Saobraćaj prema Austriji preusmerava se na regionalni put kod kružnog toka Pesnica. Policija poziva vozače da blagovremeno provere stanje na putu i odaberu alternativni put.

HAOS U ZEMUNU TOKOM NOĆI: Gorela tri automobila, proverava se da li je jedan namerno zapaljen

Autor: Marija Radić

