Serijski ubica posle 27 godina priznao ubistvo Viktorije (17): Otkrio i gde je bacio telo

Serijski ubica Stiv Rajt, poznatiji kao "Sufolški davitelj", priznao je krivicu za ubistvo Viktorije Hol (17) u Sufolku, Britaniji, 1999. godine.

Ovaj 66-godišnjak, ranije stanovnik Londonske ulice u Ipsviču, pojavio se pred sudom Old Bejli u Londonu, gde je priznao krivicu.

Podsetimo, Viktorija Hol je nestala dok se vraćala kući u Trimli Sent Meri iz noćnog kluba "Bendboks" u Felikstouu.

Njen leš je pronađen u jarku pet dana kasnije, u blizini sela Kriting Sent Piter, otprilike 25 milja udaljenom od mesta gde je poslednji put viđena živa.

Devojka je napustila svoj dom uveče 18. septembra 1999. godine kako bi sa prijateljicom otišla u noćni klub "Bendboks". One su napustile klub oko 1 sat posle ponoći, a razišle su se oko 2.20 sati ujutru, samo nekoliko metara od Viktorijine kuće. To je bio poslednji put da je ona viđena živa.

Rajt trenutno služi doživotnu kaznu bez mogućnosti uslovnog otpusta za ubistva pet žena, koja su se dogodila u periodu od deset dana u decembru 2006. godine.

Nakon ubistva on je njihova tela bacio na različitim lokacijama u Ipsviču.

Autor: Marija Radić