KRAJ BESPLATNOG RAZGLEDANJA Za prilaz Trevi fontani od danas se plaća ulaznica

Turisti u glavnom gradu Italije, Rim, od danas moraju da plate ulaznicu od dva evra ako žele da iz neposredne blizine vide čuvenu Fontana di Trevi.

Nova naknada primenjuje se radnim danima od 11.30 do 22 časa, dok je vikendom na snazi od 9 do 22 časa. Cilj ove mere je smanjenje prekomernog broja turista, ali i prikupljanje sredstava za održavanje jednog od najpoznatijih rimskih spomenika.

Ulaznica se odnosi isključivo na posetioce koji žele da siđu niz kamene stepenice i priđu samom bazenu fontane, dok će trg oko Trevi fontane ostati slobodan i dostupan svima.

Prema pravilima najavljenim još u decembru, plaćanja su oslobođeni stanovnici Rima, osobe sa invaliditetom i njihovi pratioci, kao i deca mlađa od šest godina.

Mnogi turisti iz različitih delova sveta koji su posetili fontanu rekli su za Reuters da im nova naknada ne smeta, ističući da očekuju da će ona doprineti smanjenju gužvi.

Ipak, pojedini posetioci izrazili su nezadovoljstvo ovom odlukom. Frančesko Noto sa Sicilije smatra da bi poseta kulturnim spomenicima trebalo da bude pravo svih.

„Ali šta možemo? Platimo i nasmejemo se“, rekao je.

Prema podacima rimskih vlasti, više od 10 miliona ljudi posetilo je Trevi fontanu u periodu između decembra 2024. i decembra 2025. godine. Taj period se uglavnom poklapa sa obeležavanjem Katoličke Svete godine, tokom koje je Rim posetilo oko 33,5 miliona hodočasnika.

Osim Trevi fontane, još pet rimskih znamenitosti koje su ranije bile besplatne sada se naplaćuju, među njima i Oranžerija u Vila Borgeze i Napoleonov muzej.

Autor: Jovana Nerić