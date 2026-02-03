Horor na granici! Pronađena tela četiri žene bez glava

Jeziv zločin!

Policija Dominikanske Republike saopštila je da su tela četiri žene bez glava pronađena duž granice sa Haitijem.

Portparol policije Dijego Peskeira rekao je da su žrtve Haićanke i da su pronađene duž južnog dela granice.

Peskeira je naveo da dominikanske vlasti istražuju samo jednu od četiri smrti jer je samo jedno telo pronađeno na dominikanskoj strani, preneo je AP.

Istakao je da istražitelji veruju da su žene ubijene, a zatim bačene u reku koja je odnela tela i ostavila ih tamo gde su kasnije pronađena.

Peskeira je istakao da su dominikanske vlasti privele jednog muškarca koji je negirao umešanost u ubistva, a koji je kasnije predat Nacionalnoj policiji Haitija.

Autor: Dalibor Stankov