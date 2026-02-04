Počasni doktorat u Albaniji za Šidera, Vilimski: To se graniči sa podmićivanjem

Nakon što je izvestiocu Evropskog parlamenta za Albaniju Andreasu Šideru, poznatom albanskom lobisti, uručen počasni doktorat Univerziteta „Ismail Ćemali“ u Valoni, šef delegacije Slobodarske partije Austrije (FPO) u Evropskom parlamentu Harald Vilimski ocenio je da se to „graniči sa podmićivanjem“.

„Andreas Šider, izvestilac za pristupanje Albanije EU, ’nagrađuje se’ za svoje napore da uvede prvu muslimansku zemlju u EU“, napisao je na društvenoj mreži „X“ Vilimski, potpredsednik frakcije Patriota.

Šideru, koji je i šef delegacije Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) u Evropskom parlamentu, počasni doktorat je dodeljen kao nagrada za zalaganje za pristupanje Albanije EU.

„Evropa je religija Albanije“, naglasio je prilikom uručenja Šider, koji se u prošlosti isticao oštrim napadima na Srbiju i prijateljskim odnosima sa albanskim političarima, poput Aljbina Kurtija.

On je u svom govoru rekao da je put u EU težak, ali da se napori isplate.

U objavi na Instagramu Šider je istakao da mu je počasni doktorat Univerziteta u Valoni priznanje i podstrek.

„Godinama se zalažem za pristupanje Albanije EU i snažnu politiku proširenja na Zapadni Balkan, jer verujem da proširenje donosi pozitivne promene za građane na obe strane“, podvukao je on.

Iako je stalni izvestilac za Albaniju Šider se nije nijednog trenutka bavio položajem i pravima srpske manjine u Albaniji.

Autor: S.M.