Safija je Gadafija upoznala u Beogradu i rodila mu sedmoro dece, a sada je IZGUBILA gotovo sve

Postoje žene koje istorija pamti ne po tome koliko su govorile, već po tome koliko su dugo bile prisutne, uz moć, uz režim, uz jednog čoveka koji je oblikovao čitavu epohu, a onda nestao u krvavom raspletu, ostavljajući za sobom porodicu čija se sudbina pretvorila u priču o padu, progonu i tišini.

Safija Farkaš Gadafi bila je supruga Muamera el Gadafija i prva dama Libije gotovo četiri decenije, žena o kojoj se malo znalo, ali o kojoj se mnogo pričalo, jer je stajala tik uz jednog od najkontroverznijih lidera savremenog sveta, u senci njegove vlasti, u središtu porodičnog i političkog kruga koji je delovao nedodirljivo.

Danas, nakon što je potvrđeno da je njen sin Saif el Islam Gadafi ubijen u Libiji, interesovanje za Safiju se ponovo vraća, jer se iza jedne vesti o smrti zapravo krije mnogo veća priča - priča o ženi koja je nekada imala sve, a onda izgubila gotovo sve.

Safija Farkaš - prva dama Libije i žena iz senke

Safija Farkaš bila je poslovna žena i udovica Muamera el Gadafija, a u Libiji je decenijama obavljala ulogu prve dame, predstavljajući grad Sirt, simbolično uporište Gadafijeve vlasti.

Majka je sedmoro od osmoro njegove biološke dece, a mnogi od njih imali su političke i vojne funkcije tokom režima, zbog čega se često govorilo da je Safija, iako formalno povučena, imala snažan uticaj unutar porodice i sistema.

U javnosti se pojavljivala retko, ali je bila figura o kojoj su kružile priče - od toga da je živela luksuzno, do tvrdnji da je u njenim rukama bilo ogromno bogatstvo, uključujući navode o desetinama tona zlata, kao i vlasništvo nad avio-kompanijom Buraq Air.

Poreklo obavijeno misterijom - Libija ili Balkan?

Safijin život prate dve verzije porekla koje godinama intrigiraju javnost.

Prema zvaničnoj libijskoj priči, potiče iz plemena Barasa sa istoka zemlje, rođena je u gradu Bejdi i školovala se za medicinsku sestru.

Međutim, alternativna verzija, prisutna u regionalnim i zapadnim medijima, tvrdi da je rođena u Mostaru, pod imenom Sofija Farkaš, i da ima poreklo bosanskih Hrvata ili Mađara.

Ova verzija nikada nije potvrđena, ali je ostala deo spekulacija koje prate njen identitet, možda baš zato što je Safija uvek ostajala nedorečena, zatvorena i daleka od javnosti.

Sudbinski susret u Beogradu

Jedan od najpoznatijih detalja njene biografije vezan je za Beograd.

Kada je Gadafi 1970. boravio u jugoslovenskoj prestonici, završio je u bolnici na Banjici zbog upale slepog creva, a upravo tamo je upoznao Safiju, medicinsku sestru koja ga je negovala.

Njihova veza brzo je prerasla u brak iste godine, a Safija je iz tog trenutka ušla u život koji je bio sve osim običan - život prve dame države kojom će njen muž vladati decenijama.

Majka sedmoro dece - porodica kao produžetak režima

Safija i Muamer el Gadafi imali su sedmoro biološke dece:

Saif el Islam (1972-2026) - dugo smatran naslednikom

Al Saadi (rođen 1973) - bivši fudbaler i komandant

Mutasim (1974-2011) - ubijen zajedno sa ocem

Hanibal (rođen 1976) - poznat po incidentima u Evropi

Ajša (rođena 1977) - advokatica i majka četvoro dece

Saif al Arab (1982-2011) - poginuo u NATO bombardovanju

Kamis (1983-2011) - komandant elitne brigade, poginuo u borbama

Porodica je usvojila i dvoje dece, Hanu i Milada, dok je sudbina Hane ostala predmet sporova.

Za Safiju, međutim, ova imena nisu bila samo političke figure - to su bili sinovi i ćerka koje je gledala kako odrastaju u tvrđavi režima, a zatim nestaju u ratu.

Bab al-Azizija - život u kompleksu moći

Porodična rezidencija nalazila se u vojnom kompleksu Bab al-Azizija, južno od Tripolija, simbolu režima, ali i meti napada tokom građanskog rata 2011. godine.

To je bio svet zatvorenih zidina, luksuza i straha, mesto gde se vlast branila kao tvrđava, ali i gde je porodica živela u osećaju da je nedodirljiva.

Pad režima i bekstvo kroz pustinju

Tokom Libijskog građanskog rata 2011. godine, Safija je ostala uz porodicu u Tripoliju, dok su Ujedinjene nacije uvele sankcije i zamrzle imovinu Gadafijeve porodice, a evropske sile blokirale milijarde državne i lične imovine.

Kada je Bitka za Tripoli dostigla vrhunac, porodica je napustila kompleks, a 29. avgusta potvrđeno je da su Safija, Ajša i sinovi Muhamed i Hanibal stigli u Alžir, nakon prelaska pustinje uz pratnju oklopnih vozila.

Egzil, Oman i život daleko od svega

U oktobru 2012. porodica se preselila u Oman, gde im je odobren politički azil, dok su računi i imovina ostali zamrznuti u skladu sa rezolucijama Saveta bezbednosti UN.

Safija je godinama živela daleko od Libije, daleko od Tripolija, daleko od moći koja ju je definisala, a 2016. joj je dopušten povratak u zemlju, kao deo pokušaja smirivanja lojalista bivšeg režima.

Prema izveštajima iz 2023. godine, danas živi u Kairu, u Egiptu, kao figura koja više nema političku snagu, ali i dalje nosi simboliku jedne epohe.

Safija danas - žena koja je ostala posle svega

Safija Farkaš je nekada bila prva dama režima koji je delovao večan.

Danas je žena u egzilu, majka koja je izgubila sinove, udovica jednog od najkontroverznijih lidera modernog doba, i poslednji živi simbol porodice koja je nekada držala Libiju u svojim rukama.

Njena priča, možda više nego ijedna druga, pokazuje kako se moć završava - ne u palatama, već u tišini, daleko od svega, sa uspomenama koje ne mogu da se zamrznu ni sankcijama, ni granicama, ni vremenom.

Autor: S.M.