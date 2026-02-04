Srušio se toranj crkve stare 500 godina: Horor u Salaju, povređena policajka, šteta je ogromna

Reformatorska crkva u gradu Čehu Silvanej u okrugu Salaj u Rumuniji delimično se urušila sinoć, a u nesreći je povređena jedna pripadnica policije.

U pitanju je crkva stara više od 500 godina, a urušio se 40 metara visok toranj, gde su u toku bili radovi na renoviranju.

Izuzetno uznapredovalo stanje propadanja tornja, koje se nije moglo videti spolja, verovatno je glavni uzrok incidenta. Kako navode mediji, sa obnovom crkve počelo se 2025. godine, a srušio se jedan od najstarijih delova ove crkve - toranj visok 40 metara, izgrađen od kamena i drveta.

Pošto toranj duže vreme nije bio u dobrom stanju, odlučeno je da se sa sanacijom bogomolje krene upravo od ovog dela crkve.

Majstori su, nakon uklanjanja maltera, shvatili da su se u gornjem delu tornja počele pojavljivati izuzetno velike pukotine, te je rukovodilac gradilišta u petak odlučio da zaustavi radove i naredio da se privremeno podupre toranj sa nekoliko drvenih greda. Pripremili su teren za radove, ali nisu došli do postavljanja potpornih greda jer se toranj u utorak uveče srušio.

Desetine tona kamena, drveta i šuta rasuli su se svuda po dvorištu crkve, ali i ulici, usled čega je došlo do oštećenja vozila. Kako navode mediji, policajka koja je išla na posao u obližnju policijsku stanicu uplašila se buke urušavanja i pokušala je da pobegne, ali se spotakla o ostatke zgrade i lakše je povređena. Ona je nakon ukazane lekarske pomoći sinoć otpuštena iz bolnice.

Vatrogasci i specijalno dresirani psi bili su gotovo čitave noći na terenu kako bi pretražili ruševine. Srećom, niko nije bio u tornju u trenutku incidenta.

U toku je istraga koju sprovode i policija i Državni građevinski inspektorat, koji žele da utvrde šta je uzrokovalo urušavanje. U sredu je komisija koju čine predstavnik građevinske kompanije, predstavnik projektantske firme i predstavnici crkve ušla u bogomolju jer žele da utvrde da li je deo koji je ostao da stoji još uvek stabilan i da potraže tragove koji bi im mogli pomoći da razjasne šta se dogodilo sinoć.

"Stanje tornja je postalo očigledno nakon što je počelo skidanje maltera, odmah pored ovih pukotina. Skidanje maltera na prvom nivou je zaustavljeno upravo da bi se proverilo stanje degradacije. Postoje problemi, počeli smo sa praćenjem već od petka do ponedeljka, kada smo bili na licu mesta sa svima, počeli smo da pripremamo pomoćnu intervenciju koja nikada nije izvršena. Jednostavno rečeno, stanje je bilo toliko degradirano da nam nije dozvolilo da intervenišemo", rekla je za medije Dorotja Makej, koja radi kao projektant na obnovi crkve.

Autor: S.M.