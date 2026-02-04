UBISTVO KOD STUDENTSKOG DOMA: Izboden mladić nakon sukoba sa tinejdžerom (FOTO)

Jedna osoba je ubijena je u centru Lestera nedaleko od poznatog univerziteta De Monfort.

Kako navode mediji, mladić (20) je izboden nakon sukoba sa drugim muškarcem, a britanska policija je saopštila da je uhapsila tinejdžera (18), koji se dovodi u vezu sa ovim krivičnim delom.

Policija nije tačno razjasnila da li se napad odigrao na prostoru studentskog doma ili u obližnjoj ulici.

Potvrdili su samo da nije masovni napad, već da je u pitanju izolovani slučaj.

Drugi detalji za sada nisu poznati.

Policija je ranije potvrdila da je došlo do "veoma ozbiljnog incidenta" kod kampusa univerzteta i da su obližnje ulice zatvorene.

Autor: D.Bošković