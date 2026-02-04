AKTUELNO

Svet

UBISTVO KOD STUDENTSKOG DOMA: Izboden mladić nakon sukoba sa tinejdžerom (FOTO)

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Jedna osoba je ubijena je u centru Lestera nedaleko od poznatog univerziteta De Monfort.

Kako navode mediji, mladić (20) je izboden nakon sukoba sa drugim muškarcem, a britanska policija je saopštila da je uhapsila tinejdžera (18), koji se dovodi u vezu sa ovim krivičnim delom.

Policija nije tačno razjasnila da li se napad odigrao na prostoru studentskog doma ili u obližnjoj ulici.

Potvrdili su samo da nije masovni napad, već da je u pitanju izolovani slučaj.

Drugi detalji za sada nisu poznati.

Policija je ranije potvrdila da je došlo do "veoma ozbiljnog incidenta" kod kampusa univerzteta i da su obližnje ulice zatvorene.

Autor: D.Bošković

#Smrt

#Studentski dom

#Ubistvo

#mladic

POVEZANE VESTI

Region

Horor u bolnici: Pacijentkinja pronađena mrtva u sobi

Region

SUSTIGAO JE U LOKALU PA JOJ PUCAO U GLAVU! Detalji jezivog zločina koji je potresao Mostar: Nesrećna devojka uspela da pozove policiju, ali nije umakl

Svet

Jedna osoba UBIJENA u otmici autobusa! Užas u Los Anđelesu

Hronika

PINK.RS NA LICU MESTA: Ovde je došlo do pucnjave u kojoj je ranjen mladić, otkrivamo i šta je prethodilo obračunu u Obrenovcu (FOTO+VIDEO)

Svet

POZNATI REPER BIO META?! Pucnjava kod noćnog kluba u Francuskoj - Ima MRTVIH!

Region

PUCNJAVA U CENTRU GRADA: Ranjena jedna osoba