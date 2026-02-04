AKTUELNO

Zamenik šefa Kancelarije predsednika Ukrajine priznao: Teško obezbeđujemo potreban broj vojnika za front

Zamenik šefa Kancelarije predsednika Ukrajine, Pavlo Palisa, izjavio je da je trenutno izuzetno teško obezbediti potreban broj vojnika za front. Nema jednostavnih rešenja, ali se situacija na prvoj liniji fronta može značajno popraviti u narednih nekoliko meseci.

Palisa je priznao da Vojska Ukrajine trenutno ne može da dostigne idealni nivo popunjenosti jedinica, što otežava postizanje trenutne operativne prednosti.

Ipak, prema njegovim rečima, poslednjih sedam meseci pokazalo je pozitivan trend u mobilizaciji, što stvara osnove za postepeno rešavanje kritičnih problema u vojsci.

Zamenik šefa kabineta Volodimira Zelenskog predviđa da će u naredna četiri do pet meseci doći do značajnog olakšanja u radu na taktičkom i operativnom nivou, uključujući smanjenje fragmentacije fronta – kada jedinice deluju odvojeno, a ne kao koherentna celina.

Palisa je takođe kritikovao državu zbog lošeg informativnog vođenja mobilizacije i naglasio da ne postoje „čarobna rešenja“ za ovako dugotrajan sukob. Kao ilustraciju, naveo je istorijske primere SAD tokom Vijetnamskog rata i Izraela u Pojasu Gaze, gde je čak i dobro pripremljen rezervni sastav imao problema tokom dugotrajnog konflikta.

„Niko, osim nas samih, neće ovo uraditi“, zaključio je Palisa.

Ukrajincima koji se ne odazovu mobilizaciji prete kazne, uključujući novčane sankcije i zaplenu imovine.

