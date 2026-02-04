KRALJICA SKINULA KRUNU I UZELA PUŠKU! Maksima šokirala planetu: Do juče u svili i kadifi, a sada ide u BLATO I ROVOVE! (FOTO)

AKTUELNO

Holandska kraljica Maksima, poznata po svom besprekornom stilu i eleganciji, odlučila je da štikle zameni vojničkim čizmama!

Kako prenosi holandski javni servis NOS, kraljica postaje rezervistkinja u oružanim snagama Holandije, što je vest koja je zapalila evropske dvorove.

Uhvatila poslednji voz

Zanimljivo je da se pedesetčetvorogodišnja kraljica prijavila u bukvalno poslednjem mogućem trenutku. Naime, gornja starosna granica za prijavu rezervista je 55 godina, pa je Maksima odlučila da ne gubi vreme. Nakon kratke, ali intenzivne vojne obuke, ona će početi da radi u vojsci sa skraćenim radnim vremenom.

Već bila u "ratnoj zoni"

Ovo nije prvi put da kraljicu vidimo u vojnom okruženju. Prošle godine, Maksima je učestvovala u vojnoj vežbi gde je bila neprepoznatljiva – nosila je kompletnu maskirnu uniformu, dok joj je lice bilo potpuno kamuflirano bojama. Već tada je pokazala da se ne boji blata i vojničkog života.

Porodična tradicija: Svi su pod oružjem!

Maksima samo nastavlja stopama svoje porodice:

Princeza Amalija (naslednica): Nedavno je završila vojnu obuku i već nosi čin kaplara.

Kralj Vilem-Aleksandar: Ima dugu vojnu karijeru i visoke oficirske činove u svim rodovima vojske.

Kao rezervista, kraljica će biti deo elitnog, fleksibilnog dela oružanih snaga koji se aktivira u vanrednim situacijama, poput prirodnih katastrofa ili rata.

