Haos u Bugarskoj: Fotografije žena iz kozmetičkog salona završile na sajtovima za odrasle

Fotografije više desetina žena iz jednog kozmetičkog salona iz bugarskog grada Kazanlak završilo je na sajtovima za odrasle, a žrtve deljenja fotografija izrazile su "zaprepašćenost" zbog postojanja kamera za video nadzor u prostorijama namenjenim za obavljenje intimnih tretmana.

Snimci su nastali 2023. godine, a za sada nije poznato na kojim su tačno sajtovima za odrasle objavljene fotografije i video-zapisi, prenosi bugarski portal Fakti.

Vlasnica kozmetičkog studija, koja živi u Plovdivu, ali je poreklom iz Kazanlaka, u saopštenju je negirala da su u prostorijama u kojima se obavljaju tretmani laserske epilacije bile postavljene kamere ili uređaji za snimanje.

"Nažalost, dobili smo informaciju da su fotografije, snimljene u oktobru 2023. godine u jednom od naših prvih studija u Kazanlaku, dostupne na internetu. Fotografije su napravljene neovlašćenom kamerom, koja je otkrivena i odmah uklonjena po otvaranju studija", navodi se u saopštenju salona.

Dodaje se da je u toku pokretanje interne kontrole uz angažovanje spoljne bezbednosne kompanije, kako bi se utvrdilo poreklo spornih snimaka, kao i da se od nadležnih organa očekuje da preduzmu mere kako bi sadržaj bio uklonjen sa interneta.

OSUĐEN ATENTATOR NA TRAMPA: Sud izrekao doživotnu robiju Rajanu Rautu

