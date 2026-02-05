Tramp: Brinem za sopstvenu bezbednost, a osećam se isto kao i pre 50 godina

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da vodi računa o svojoj bezbednosti nakon dva atentata, ali da ne dozvoljava da ga strah ometa u obavljanju predsedničkih dužnosti. Dodao je da se fizički i mentalno oseća „kao pre 50 godina“, ocenivši da je funkcija predsednika „statistički najopasniji posao koji postoji“.

U intervjuu za NBC Njuz, Tramp je rekao da je svestan bezbednosnih rizika, ali da takve misli namerno potiskuje.

„Brinem o tome, ali morate to da izbacite iz glave, jer inače ne biste mogli da radite svoj posao“, istakao je Tramp.

On je naveo da je s vremenom postao svesniji opasnosti koje nosi predsednička funkcija, naglasivši da je, prema statistici, ona opasnija od zanimanja kao što su vozač trkačkih automobila ili jahač bikova.

Govoreći o svojim godinama, Tramp je rekao da se oseća odlično i da redovno obavlja lekarske preglede. Naveo je i da je više puta radio kognitivne testove, koje je, kako tvrdi, „položio sa maksimalnim rezultatom“, za razliku od drugih predsednika koji, prema njegovim rečima, nisu pristajali da ih rade.

„Radim ih jer nemam problem sa tim. Sto posto sam spreman“, rekao je Tramp.

Predsednik je potvrdio da već tri decenije svakodnevno uzima aspirin, iako mu je savetovano da koristi manju dozu.

„Uzimam aspirin već 30 godina i ne želim da menjam tu naviku. Želim da krv bude lepo razređena dok prolazi kroz srce“, izjavio je Tramp.

Na pitanje ko bi mu ukazao ako godine počnu da utiču na njegov rad, Tramp je odgovorio da veruje da bi to sam prepoznao.

U tom kontekstu, kritikovao je bivšeg predsednika Džozefa Bajdena, navodeći da on, prema njegovim rečima, nije bio sposoban da obavlja medijske intervjue, uključujući i one uoči Superbola.

„On nije bio sposoban za intervju. To je bilo očigledno“, rekao je Tramp, dodajući da je Bajden „naneo štetu starijim ljudima“ jer su, kako tvrdi, mediji odbijali da izveštavaju o njegovom zdravstvenom stanju.

Tramp je ocenio da su ljudi iz Bajdenovog okruženja imali „radikalno levičarsku političku kulturu“ i da su bili štetni po zemlju.

„Ova zemlja ne bi preživela još dve godine da je neko od njih pobedio“, zaključio je Tramp.

Autor: D.Bošković