36 dece se otrovalo dohranom za bebe: Formula povučena, oglasili se britanski stručnjaci

Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) potvrdila je da istražuje 36 slučajeva obolevanja dece nakon što su hranjena sada povučenim serijama dohrane (formule) za bebe.
Prošlog meseca, gigant hrane i pića Nestle povukao je više od 60 serija svoje SMA formule zbog zabrinutosti zbog prisustva toksina otpornog na toplotu, cereulida, koji može izazvati simptome poput povraćanja i dijareje, prenosi Sky news.
Proizvođač Danon je takođe povukao jednu seriju svoje formule Aptamil.
Nakon povlačenja proizvoda, koje je obuhvatalo praškaste i prethodno pomešane formule za bebe i malu decu, UKHSA kaže da je "primila 36 kliničkih obaveštenja o deci koja razvijaju simptome konzistentne sa trovanjem cereulidnim toksinom širom Velike Britanije, nakon konzumiranja implicitnih serija".
"S obzirom na široku dostupnost pogođenih proizvoda pre povlačenja i naknadnog testiranja od strane FSA kojim je identifikovan toksin u serijama povučene formule, ovo nije neočekivano", rekli su oni.
Istraga se nastavlja.
