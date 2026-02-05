AKTUELNO

36 dece se otrovalo dohranom za bebe: Formula povučena, oglasili se britanski stručnjaci

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Agencija za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva (UKHSA) potvrdila je da istražuje 36 slučajeva obolevanja dece nakon što su hranjena sada povučenim serijama dohrane (formule) za bebe.

Prošlog meseca, gigant hrane i pića Nestle povukao je više od 60 serija svoje SMA formule zbog zabrinutosti zbog prisustva toksina otpornog na toplotu, cereulida, koji može izazvati simptome poput povraćanja i dijareje, prenosi Sky news.

Proizvođač Danon je takođe povukao jednu seriju svoje formule Aptamil.

Nakon povlačenja proizvoda, koje je obuhvatalo praškaste i prethodno pomešane formule za bebe i malu decu, UKHSA kaže da je "primila 36 kliničkih obaveštenja o deci koja razvijaju simptome konzistentne sa trovanjem cereulidnim toksinom širom Velike Britanije, nakon konzumiranja implicitnih serija".

"S obzirom na široku dostupnost pogođenih proizvoda pre povlačenja i naknadnog testiranja od strane FSA kojim je identifikovan toksin u serijama povučene formule, ovo nije neočekivano", rekli su oni.

Istraga se nastavlja.

Autor: S.M.

#Bebe

#Britanija

#Formula

#Trovanje

#mleko

