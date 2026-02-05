Drama u kraljevskoj porodici: Osoblje odbija da služi princa nakon novih informacija o razvratnom ponašanju

Sve veći broj zaposlenih na imanju Sandringam navodno je odbija da radi za Endrjua Mauntbaten-Vindzora, nakon novih, uznemirujućih optužbi o njegovim vezama sa Džefrijem Epstajnom.

Bivši vojvoda od Jorka nedavno se preselio u kuću Vud Farm, na imanju kralja Čarlsa u Norfolku, nakon što je konačno napustio Rojal Lodž. Tu će boraviti privremeno, dok se ne završe radovi na njegovoj budućoj rezidenciji Marš Farm, u koju bi trebalo da se useli u aprilu.

Međutim, prema navodima britanskih medija, uprava imanja jasno je stavila do znanja zaposlenima da nisu u obavezi da rade za Endrjua ukoliko se zbog toga osećaju nelagodno.

- Rečeno im je da ne moraju da ga služe niti da rade za njega ako im je neprijatno. Već postoji poprilično dugačak spisak onih koji su rekli: „Ne, hvala“. Postoji opravdana zabrinutost jer je on sada potpuni izopštenik - rekao je izvor za The Sun.

Izvor dodaje i da među osobljem vlada strah da bi Endrju, ukoliko se previše „udomaći“ u Vud Farmu dok traje renoviranje Marš Farma, mogao tu da ostane mnogo duže nego što je planirano.

Ovakva reakcija dolazi u trenutku kada se u javnosti pojavljuju nove optužbe o Endrjuovom ponašanju tokom prijateljstva sa Epstajnom.

U jednom pravnom pismu, objavljenom u najnovijoj seriji Epstajnovih dokumenata, navodi se da su Endrju i Epstajn 2006. godine u Palm Biču navodno tražili trojku od egzotične igračice.

Prema tvrdnjama njenog advokata, ženi je ponuđeno 10.000 dolara da pleše za njih u Epstajnovoj vili. U pismu se takođe navodi da su na imanju bile i druge „provokativno obučene“ žene, od kojih su neke, kako se tvrdi, delovale kao da imaju svega 14 godina.

– Moja klijentkinja je plesala i skidala se sve dok nije ostala samo u brushalteru i gaćicama. Tada su joj Džefri Epstajn i princ Endrju rekli da žele trojku – navodi se u pismu iz 2011. godine.

U dokumentu se dalje tvrdi da je žena jasno stavila do znanja da je angažovana isključivo kao plesačica, a ne za seksualne odnose, ali da su je ipak nagovorili na različite seksualne radnje, uz obećanje da će je kasnije platiti.

Nakon toga, kako se navodi, žena je vraćena u striptiz-klub u kojem je radila. Iako joj je obećano 10.000 dolara, navodno je dobila samo 2.000.

Endrju se nije oglasio povodom novih optužbi, ali je ranije uvek negirao bilo kakvu krivicu.

U međuvremenu, još jedna žena tvrdi da ju je Epstajn poslao u Veliku Britaniju kako bi imala seksualni odnos sa Endrjuom. Navodni incident dogodio se 2010. godine u Rojal Lodžu, kada je žena bila u dvadesetim godinama.

Njen advokat, Bred Edvards, tvrdi i da joj je nakon što je provela noć sa Endrjuom organizovan obilazak Bakingemske palate, uz popodnevni čaj.

Edvards je tokom karijere zastupao više od 200 Epstajnovih žrtava, uključujući i Virdžiniju Đufre, koja je tvrdila da je tri puta bila trgovana radi seksa sa Endrjuom, uključujući i period kada je imala samo 17 godina.

Đufre je 2021. godine podnela građansku tužbu protiv Endrjua, koja je završena nagodbom naredne godine, za iznos koji se procenjuje na oko 12 miliona funti, bez priznanja krivice ili odgovornosti.

Tragično, Virdžinija Đufre je prošle godine izvršila samoubistvo.

Autor: N.B.