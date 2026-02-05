SKANDAL VEKA U BUGARSKOJ! Ubacili skrivenu kameru u salon lepote, pa SNIMALI ŽENE I DEVOJČICE - Najmlađa žrtva ima SAMO 15 GODINA, sve PRENOSILI UŽIVO

Bugarsko tužilaštvo pokrenulo je istragu nakon što je otkrivenо da su stotine žena bile ilegalno snimane tokom intimnih kozmetičkih tretmana u salonima lepote, a snimci naknadno završavali na pornografskim sajtovima.

Prijavljeno je preko 100 slučajeva i istraga se sprovodi u nekoliko gradova, uključujući Burgas i Kazanlak. Deo spornih video-materijala potiče još iz 2023. godine i u međuvremenu se proširio na brojne pornografske platforme i Telegram kanale. Prema rečima tužiteljke Marije Markove, policiji u Burgasu podneto je više od 100 prijava.

Afera obuhvata najmanje dva salona lepote u Burgasu i jedan u Kazanlaku, dok se istrage vode i u drugim gradovima Bugarske.

Među žrtvama i maloletnice

Tužilaštvo je potvrdilo da se među oštećenima nalaze i maloletnice uzrasta od 15 do 17 godina.

Jedna od žrtava izjavila je za bugarsku televiziju "Nova“ da je isprva prepoznala prijatelje i rođake koji godinama posećuju isti salon, a potom se uplašila da bi se i sama mogla pojaviti na snimcima. Opisala je iskustvo kao ponižavajuće i uznemirujuće, naglasivši da joj je najveći strah mogućnost da je neko prepozna.

Sve prenosili uživo

Bugarski mediji prenose da među žrtvama ima i javnih ličnosti, sudija, tužiteljka, novinarka, kao i ćerke regionalnog funkcionera. Pojedine žene tvrde da su kamere bile postavljene vrlo blizu i direktno usmerene ka intimnim delovima tela, dok druge navode da su pojedini tretmani čak prenošeni uživo, uz naplatu pristupa u kriptovalutama.

Policija je saslušala vlasnike salona, kao i sadašnje i bivše zaposlene, ali za sada nema uhapšenih. Vlasnici odbacuju odgovornost, a neki tvrde da su bezbednosne kamere navodno zloupotrebljene u hakerskom napadu.

Autor: Iva Besarabić