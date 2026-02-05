Specijalni sud u Hagu produžio pritvor Tačiju u postupku zbog ometanja pravde

Hašim Tači je u pritvoru u Hagu još od novembra 2020. godine

Početak suđenja Hašimu Tačiju i ostalim optuženima zakazan je za 27. februar.

Specijalni sud u Hagu produžio je pritvor jednom od bivših vođa tzv. OVK Hašimu Tačiju u postupku u kome mu se sudi po optužnici za uticaj na svedoke i ometanje pravde.

Sudija Kristof Gosnel je zaključio da i dalje postoji stvaran rizik da bi optuženi, ukoliko bi bio pušten na slobodu, mogao da ometa tok postupka i počini nova krivična dela, objavljeno je na sajtu Specijalizovanih veća.

Početak suđenja 27. februara

Početak suđenja Tačiju i četvorici ostalih optuženih u ovom predmetu - Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju, Fadilju Fazljijuu i Hajredinu Kučiju zakazan je za 27. februar.

Hašim Tači je u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, a za ometanje pravde je optužen 2025. godine.

U odvojenom postupku mu se sudi za ratne zločine.

Smakaj, Fazljiu i Kiljaj uhapšeni su 5. decembra 2024. godine na KiM i dan kasnije prebačeni u pritvorsku jedinicu Specijalizovanih veća u Hagu.

Kiljaj je 10. decembra prošle godine pušten uz kauciju iz pritvora u Hagu, ali je i dalje optuženi u tom postupku.

Tači se tereti u tri tačke

Prema potvrđenoj optužnici, Tači je od 12. aprila do 2. novembra 2023, godine, tokom odvojenih poseta u pritvorskom objektu, pružio Smakaju, Kliljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u postupku koji se protiv njega vodi za ratne zločine, naložio im da utiču na njihovo svedočenje i davao im uputstva kako da to učine.

Tači se tereti u tri tačke za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe, u četiri tačke za povredu tajnosti postupka i u četiri tačke za nepoštovanje suda.

Fazljiju, Smakaj i Kiljaj se terete u po jednoj tački za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe i u po jednoj tački za nepoštovanje suda.

Kuči se tereti u dve tačke za nepoštovanje suda.

Autor: S.M.