'IMAM SAMO JEDAN CILJ' Tramp govorio o svojim potencijalnim naslednicima i izborima u Americi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas u Republikanskoj stranci vidi više potencijalnih naslednika, poput potpredsednika SAD i državnog sekretara Džej Di Vensa i Marka Rubija, ali da je prerano govoriti o izborima 2028. godine, dok je na pitanja o mogućnosti ostanka na vlasti i nakon isteka aktuelnog mandata dao neodređene odgovore, nagoveštavajući da mu je važnije političko nasleđe nego lične ambicije.

Tramp je, u intervjuu za "En-Bi-Si njuz", pohvalio potpredsednika Džej Di Vensa i državnog sekretara Marka Rubija, navodeći da obojica "rade izuzetan posao" i da predstavljaju snažne figure u budućnosti Republikanske stranke.

- Imamo još tri godine. Ne želim da ulazim u to sada. Džej Di je fantastičan, Marko je fantastičan - rekao je Tramp, dodajući da bi njihova kombinacija bila "veoma teška za poraz", ali da politika uvek nosi neizvesnost.

Upitan o mogućnosti trećeg predsedničkog mandata, iako Ustav SAD to ne dozvoljava, Tramp je izbegao direktan odgovor, ocenjujući da ne želi da umanji političku neizvesnost.

- Bilo bi interesantno, ali sve što radim - ima jedan cilj, a to je da Ameriku ponovo učinimo velikom - istakao je Tramp.

Govoreći o ličnoj zaostavštini, Tramp je naveo da želi da Sjedinjene Američke Države povrate "prestiž, lepotu i glamur", ukazujući na infrastrukturne projekte koje je pokrenuo, uključujući planove za izgradnju monumentalnog luka na ulazu u Vašington, za koji tvrdi da će biti veći od pariskog Trijumfalnog luka.

Autor: Iva Besarabić