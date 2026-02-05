AKTUELNO

Svet

ISTEKAO POSLEDNJI NUKLEARNI UGOVOR SAD I RUSIJE: Tramp odbio START, želi novi pakt – Moskva upozorava!

Izvor: Pink.rs/Rojters, Foto: Tanjug AP//ALEXEI DRUZHININ, SPUTNIK, KREMLIN POOL PHOTO,Tanjug AP/Evan Vucci ||

Svet je zvanično ušao u zonu nuklearne neizvesnosti. Danas je prestao da važi Novi START, poslednji preostali sporazum o ograničenju nuklearnog naoružanja između Amerike i Rusije.

Dok Vašington želi potpuno nova pravila igre, Moskva izražava duboko žaljenje zbog ovakvog epiloga.

Tramp: "Treba nam moderniji ugovor, START je bio loš"

Američki predsednik Donald Tramp jasno je poručio da produžetak starog ugovora nije opcija. On je na svojoj mreži "Truth Social" istakao da je američka vojska potpuno obnovljena i da je vreme za novi dokument.

"Umesto da produžavamo loše dogovoren sporazum koji se krši, naši stručnjaci treba da rade na novom, poboljšanom i modernizovanom Ugovoru koji može trajati dugo u budućnosti", napisao je Tramp.

On je takođe naglasio da je tokom svog mandata ojačao vojne kapacitete SAD u "nikad viđenim razmerama", uključujući i Svemirske snage.

Rusija: "Negativna vest, ali rata neće biti"

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da važenje sporazuma ističe danas i da Rusija to ocenjuje negativno. Ipak, potpredsednik Saveta Federacije Konstantin Kosačov smiruje tenzije, navodeći da "svet neće propasti".

Bez odgovora: Moskva tvrdi da su njihove inicijative o očuvanju kontrole ostale bez odgovora iz Vašingtona.

Faktičko poštovanje: Vladimir Putin je ranije izrazio spremnost da Rusija nastavi da poštuje ograničenja de fakto, čak i bez zvaničnog ugovora, ukoliko to bude činila i druga strana.

Optužbe: Ruska strana krivi SAD za dosledno rušenje sistema kontrole naoružanja u poslednje dve decenije.

Uprkos kraju ugovora, obe strane za sada šalju signale da će zadržati "odgovoran pristup" kako bi se izbegla totalna trka u nuklearnom naoružanju.

Autor: Dalibor Stankov

