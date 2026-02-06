Španija izvela prvu TRANSPLATACIJU LICA u svetu: Donor čija je odluka pomerila granice medicine

Španija je ispisala medicinsku istoriju prvom transplantacijom lica od donora koji je pre asistirane smrti odlučio da nekome podari novu šansu za život.

Bolnica u Barseloni saopštila je u ponedeljak da je izvršila pionirsku transplantaciju lica u kojoj je donor, prvi put u svetu, ponudio svoje lice za donaciju pre nego što je podvrgnut postupku asistiranog umiranja.

Složena operacija je uključivala transplantaciju kompozitnog tkiva iz centralnog dela lica i zahtevala je učešće oko 100 stručnjaka, uključujući psihijatre i imunologe, saopštila je prestižna bolnica u Barseloni.

Koordinatorka transplantacije u bolnici, Elizabet Navas, rekla je da je donor pokazao „nivo zrelosti koji ostavlja čoveka bez reči“.



- Neko ko je odlučio da okonča svoj život posvećuje jednu od svojih poslednjih želja strancu i daje mu drugu šansu ovih razmera - rekla je Navas.

Primalac se oporavlja nakon revolucionarne transplantacije



Primalac je žena koja je patila je od nekroze tkiva lica usled bakterijske infekcije izazvane ujedom insekta, što je uticalo na njenu sposobnost govora, jedenja i vida.

- Kada se pogledam u ogledalo kod kuće, mislim da počinjem da ličim više na sebe - rekla je Karme žena koja je dobila novu šansu za život, na konferenciji za novinare u ponedeljak, dodajući da njen oporavak ide veoma dobro.

Koje kriterijume moraju ispuniti donor i primalac lica?

Za slučajeve koji zahtevaju transplantaciju lica, donor i primalac moraju biti istog pola, krvne grupe i imati sličnu veličinu glave.

Sa populacijom od 49,4 miliona, Španija je već više od tri decenije svetski lider u transplantaciji organa. Godine 2021. postala je četvrta zemlja Evropske unije koja je legalizovala eutanaziju (asistiranu smrt).

Prema podacima Ministarstva zdravlja, prošle godine u Španiji je obavljeno oko 6.300 transplantacija organa, a transplantacija bubrega je najčešća.

Autor: A.A.