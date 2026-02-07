AKTUELNO

Padaće KRVAVI SNEG! Meteorolozi najavili redak fenimen: Evo o čemu se radi

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug/MINISTARSTVO PRIVREDE ||

U delovima Nemačke tokom predstojećeg vikenda moglo bi doći do nesvakidašnjeg prirodnog događaja koji je već privukao veliku pažnju javnosti. Meteorolozi najavljuju dolazak retkog fenomena poznatog kao "krvavi sneg", koji uprkos svom dramatičnom nazivu ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi.

Stručnjak Jan Šenk istakao je za medije da građani nemaju razloga za brigu, naglašavajući da je reč o prirodnom procesu koji se povremeno javlja u specifičnim atmosferskim uslovima.

Ovaj fenomen nastaje kao direktna posledica kretanja vazdušnih masa iz Afrike. Kada ogromne količine saharske prašine stignu do evropskog kontinenta i susretnu se sa hladnim talasom, one se mešaju sa padavinama.

Dok je tokom letnjih meseci uobičajena pojava "krvave kiše", koja ostavlja prepoznatljive crvenkaste ili smeđe tragove na automobilima, prozorima i fasadama, zimski uslovi donose promenu u vidu obojenih pahulja. Čestice pustinjskog peska u višim slojevima atmosfere vezuju se za kristale snega, te se zajedno talože na tlu, dajući snežnom pokrivaču nesvakidašnju crvenu nijansu.

Prema rečima stručnjaka, ključni uzrok ove pojave je polje niskog vazdušnog pritiska koje se formiralo iznad planine Atlas. Ovaj sistem sa sobom povlači velike količine peska iz Sahare i usmerava ih preko Sredozemlja direktno ka Italiji i Nemačkoj.

Nemačka meteorološka služba izdala je prognozu prema kojoj je najveća verovatnoća za pojavu ovog fenomena u severnim, istočnim i centralnim delovima zemlje. U ovim regijama se tokom vikenda očekuju padavine koje će, u dodiru sa saharskim peskom, promeniti boju. Sa druge strane, stanovnici zapadne i jugozapadne Nemačke verovatno će ostati uskraćeni za ovaj prizor, jer se u tim krajevima očekuje suvo vreme bez padavina, čime će izostati i formiranje crvenog snežnog pokrivača.

Autor: A.A.

#Nemačka

#Sneg

#jan šenk

#meteorolozi

