DŽEFRI EPSTIN JE ŽIV? Pojavila se fotografija iz države daleko od Amerike! (FOTO)

Fotografija se munjevito proširila internetom!

Džefri Epstin bio je biznismen i finansijer. Radio je sa bilionerima, svetski poznatim facama, da bi jula 2019. godine, Džefri je uhapšen od strane federalne policije, sa tačkom optužnice, koja se odnosila na trgovinu maloletnicima u svrhu sek*ualne eksploatacije i zlostavljanja.

Njegov slučaj preplavilo je društvene mreže, a sada se pojavila fotografija iz Izraela, na kojoj se nalazi muškarac koji podseća na ozloglašenog biznismena.

Na slici se vidi stariji čovek sa sedom bradom i naočarima, a mnogi korisnici interneta tvrde da je reč upravo o Epstinu, za koga zvanični podaci navode da je preminuo 2019. godine u zatvoru u Njujorku.

Fotografija se munjevito proširila platformama, gde brojni korisnici iznose teorije da je Džefri zapravo inscenirao sopstvenu smrt i da se godinama krije van Sjedinjenih Američkih Država.

Ipak, za sada ne postoje zvanične potvrde o autentičnosti fotografije niti dokazi da je muškarac sa slike zaista Epstin. Nadležni organi se nisu oglašavali povodom ovih tvrdnji, dok stručnjaci upozoravaju da društvene mreže često šire neproverene informacije i teorije zavere.

Uprkos tome, interesovanje javnosti ne jenjava, a komentari i analize fotografije nastavljaju da se nižu, dodatno podstičući misteriju koja već godinama prati slučaj Džefrija Epstina

- Jel stvarno neko poverovao da je mrtav - navela je korisnica koja je objavila fotografiju.

Је ли неко стварно поверовао да је мртав? pic.twitter.com/5HBd1ECWfo — Дијана (@Dikicaplavusica) 06. фебруар 2026.

Ozloglašeno ostrvo, Džefri je kupio 1988. godine. Tamo se družio sa poznatim osobama iz Amerike, od političara, biznismena, glumaca i muzičkih zvezda. Belo roblje i se*ualno zlostavljanje devojčica trajalo je 20 godina. Preko 20 godina se znalo za ostrvo, kao i šta se radilo tamo.

Takođe, nekoliko puta je policija pokušala da dođe na ostrvo, međutim Džefri ih je oterao uz izgovor da je to njegov privatan posed.

Najmlađe osobe koje su boravile na ostvru imale su 11 godina, a devojčice se uglavnom birali iz siromašnih delova i destruktivnih porodica.

Prilazili bi im uz silna obećanja o svetloj budućnosti, sa ciljem da ih na ostrvo dovedu kako bi radile kao fizioterapeuti, međutim, nisu se nadale tome da će to eskalirati do silo*anja, kao i da neće imati šansu da sa ostrva pobegnu, jer je jedini način bio vazdušnom ili vodenom linijom.

Autor: Jovana Nerić