STRAVIČAN NAPAD U STUDENTSKOM DOMU U RUSIJI! Izbodeni studenti i policajac! Pojavili se snimci kako nose ranjene (VIDEO)

Dve osobe su kritično, tri osobe su u srednje teškom stanju prebačene u bolnicu. Jedan od napadača uhapšen

Dve osobe teško su ranjene kada je muškarac nožem ranio pet osoba u studentskom domu Medicinskog fakulteta u ruskoj Ufi, prenela je Baza.

Još tri osobe su hospitalizovane i njihovo stanje se opisuje kao "srednje teško".

Ispostavilo se da je među povređenima i dete, koje je srednje teško prevezeno u gradsku bolnicu.



O napadu na studente u domu medicinskog univerziteta u Ufi izvestila je zvanična predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk.

Шесть человек ранены при нападении на общежитие для иностранных студентов в Уфе



Из них один несовершеннолетний. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. https://t.co/f0SzziyKno pic.twitter.com/djF6bfj4vo — Vlad webman(Влад Вебман) (@VladWebman) 07. фебруар 2026.

Napadač je hospitalizovan. Tokom hapšenja sam je sebi naneo povrede i sada je u bolnici.

Stanje napadača je teško, prema ministru zdravlja Baškortostana Ajratu Rahmatulinu i on je smešten u dečju bolnicu.



Prema njenim podacima, muškarac je ranio pet osoba, uključujući i policajca, ali neki izvori kažu da su dva polijcajca ranjena.

Ostali snimci su vrlo uznemirujućeg sadržaja, možete ih pogledati OVDE.

В Уфе произошло вооружённое нападение на общежитие для иностранных студентов-медиков.



Как минимум шесть человек пострадали, один из них — полицейский, пишут СМИ. Сначала сообщалось об одном нападавшем с ножом, но по данным «Базы» у него был сообщник pic.twitter.com/aXTY4Z18cT — Лентач (@the_lentach) 07. фебруар 2026.

Kasnije se pojavila informacija da je povređeno šest osoba. Ranjenike su iz zgrade doma pomagali da iznesu sami studenti fakulteta.

"U Republici Baškortostan pokrenut je krivični postupak zbog pokušaja ubistva dve ili više osoba i napada na policajce u domu medicinskog univerziteta. Istražni organi Istražnog komiteta Rusije za Republiku Baškortostan pokrenuli su postupak protiv 15-godišnjeg lokalnog stanovnika, koji je osumnjičen za pokušaj ubistva dve ili više osoba i ugrožavanje života službenika organa reda", navodi se u saošptenju ministarstva unutrašnjih poslova.

Ufa je od Moskve udaljena oko 1.400 kilometara.

