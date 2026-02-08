EPSTAJN POVEO 'VEOMA SLATKU' MLADU DEVOJKU SA BALKANA! Otišli zajedno u Bakingemsku palatu, objavljeni ŠOKANTNI detalji o dešavanjima te večeri (FOTO)

Prema najnovijim detaljima iz objavljenih Epstajnovih fajlova, on je jednu "veoma slatku" Rumunku odveo na večeru kod princa Endrua u Bakingemsku palatu.

Pedofil i seksualni prestupnikDžefri Epstajn doveo je mladu rumunsku manekenku na privatnu večeru u Bakingemsku palatu sa bivšim princem Endruom Mauntbaten-Vindzorom, otkriva list "The Mail on Sunday".

Ekskluzivni mejlovi otkrivaju detalje večere

Šokantni mejlovi otkrivaju kako je Endru, dok je kraljica Elizabeta bila u Balmoralu, ugostio Epstajna i četiri žene u palati, među kojima su bile manekenka iz Bukurešta i još jedna žena iz Rusije.

Epstajn je Rumunku, tada u ranim dvadesetim godinama, opisao kao "veoma slatku" i rekao joj da je bila "savršena". Naveo je i da ju je Endru smatrao "lepom", dodajući da "nijedan muškarac ne gleda tvoju odeću, već gledaju kroz nju."

Razmena poruka između Epstajna i Endrua

U očiglednoj aluziji na dešavanja te večeri, Epstajn je pisao Endruu:

- Sjajna zabava, više kasnije", na šta je tadašnji princ oduševljeno odgovorio: "Da, molim!"

Do sinoć nije bilo jasno da li je mlada Rumunka bila jedna od brojnih Epstajnovih žrtava seksualnog zlostavljanja, ali su nova otkrića iz takozvanih "Epstajnovih dosijea" pojačala pozive da londonska policija pokrene krivičnu istragu protiv Endrua.

Ova saznanja otvaraju i nova pitanja o tome šta su dvorjani znali o njegovim kontaktima sa Epstajnom i mrežom mladih žena u kraljevskim rezidencijama.

Zahtevi za istragom unutar palate

- Sada imamo mnogo priča o ženama koje su dovođene kod Endrua i mislim da postoje snažni razlozi da policija ponovo otvori slučaj. Palata ima evidenciju posetilaca i mora da sprovede sopstvenu istragu o bezbednosti u kraljevskim prostorijama i da utvrdi da li je zakon prekršen. Ove informacije treba proslediti organima gonjenja - rekao je kraljevski biograf Endru Launi.

Širi politički skandal i Mandelsonova uloga

Afera oko Epstajnovih dosijea nastavila je da potresa i Endrua i britansku vladu, dok su veze bivšeg ministra i ambasadora Pitera Mandelsonasa Epstajnom pod još većom lupom javnosti.

Dan pun dramatičnih dešavanja

- bivši premijer Gordon Braunrekao je da mejlovi u kojima Mandelson navodno otkriva poverljive vladine planove Epstajnu mogu predstavljati "krivično delo" i "izdaju vrednosti zemlje";

- poslanici Laburističke stranke pozvali su premijera Kira Starmera da se povuče i prepusti mesto prelaznom premijeru do letnjeg izbora novog lidera;

- šef kabineta Starmera, Morgan Meksvini, navodno je na ivici ostavke, dok bi i državni sekretar vlade Kris Vormald mogao da ode;

- vrhunski advokat za finansijski kriminal posetio je Mandelsonovu londonsku kuću vrednu 12 miliona funti dok su detektivi završavali pretrese njegovih nekretnina;

- pojavile su se tvrdnje da je MI6 upozoren da bi Mandelson mogao da predstavlja bezbednosni rizik zbog veza sa ruskim obaveštajnim krugovima;

- otkriveno je da je Mandelson tajno pokušao da pomogne Epstajnu da zaustavi istragu lista "The Mail on Sunday" o njegovom prijateljstvu sa Endruom.

Dokumenti američkog Ministarstva pravde, objavljeni prošlog vikenda, sugerišu da je Endru u septembru 2010. organizovao intimnu večeru sa Epstajnom i tri žene - identifikovane samo kao Sara, Su i Vera - od kojih je jedna bila ruska manekenka.

Endru je osuđenom seksualnom prestupniku obećao "potpunu privatnost", samo godinu dana nakon što je Epstajn pušten iz zatvora, gde je služio 18 meseci zbog podvođenja maloletnice.

Sada su otkriveni dodatni dokumenti koji pokazuju da je na listu gostiju u poslednjem trenutku dodata i četvrta žena.

U mejlu upućenom Endruu u 18:41 časova 27. septembra 2010, Epstajn je napisao:

- Dodaj još jednu - opisujući gošću kao: "Rumunka, veoma slatka." Endru je odgovorio: "Nema problema."

Žena se sastala sa Epstajnom u kući Gislejn Maksvel u Belgrejviji, pre nego što su zajedno odvezeni u Bakingemsku palatu.

Nekadašnja kuća Maksvelove je mesto gde je Epstajnova žrtva Virdžinija Đufre tvrdila da je imala seks sa Endruom 2001. godine, što su optužbe koje je on uvek odlučno negirao.

Iz dokumenata nije jasno šta se tačno dogodilo te noći, ali je Epstajn sledećeg jutra, tada 57-godišnjak, poslao mejl Endruu sa porukom:

"Sjajna zabava."

Istovremeno, žena se zahvalila Epstajnu, rekavši da je to bilo "iskustvo koje se doživljava jednom u životu".

Epstajn joj je odgovorio podsećajući je da je "skoro odbila poziv jer joj se nisu sviđale farmerke koje je nosila", dodajući:

- Bila si savršena i Endru misli da si lepa. Nijedan muškarac ne gleda tvoju odeću, već kroz nju.

Kasniji odnosi

List "The Mail on Sunday" nije imenovao Rumunku, a ona ovog vikenda nije odgovorila na pitanje da li je bila Epstajnova žrtva. Bakingemska palata odbila je da pruži komentar, kao i raščinjeni princ Endru.

Otkriveno je da je žena ušla u Epstajnov krug 2008. godine, dok je bila studentkinja u Bukureštu - iste godine kada je on bio zatvoren zbog podvođenja maloletnice.

Mejlovi pokazuju da ju je Epstajn posećivao na Floridi i u Parizu, te da joj je plaćao kiriju i stomatološke troškove. Posle preseljenja u Veliku Britaniju 2010. godine, Epstajn joj je pomogao da dobije posao preko britanskog milionera Lindona Lija.

Epstajn ju je Liju opisao kao "dobru prijateljicu, bivšeg modela visoke mode iz Rumunije, sa diplomom poslovne škole, željnu pravog posla".

Obrazac manipulacije

Epstajn je često zasipao mlade žene poklonima i poslovnim prilikama kako bi ih pridobio, pre nego što bi postao njihov kontrolor.

U jednoj poruci zahtevao je od Rumunke da mu odmah napiše koliko joj nedostaje. Nakon posete palati, u oktobru 2010, oštro ju je kritikovao jer nije sledila njegove savete.

- Bio sam tu za tebe više od dve godine - napisao je.

- Kao i te večeri u palati, sve je bilo lako, bila si savršena i niko nije mario za tvoju odeću. Pomoći ću ti POSLE i samo POSLE toga kada počneš da pomažeš sebi."

Dalji razvoj istrage

U petak su detektivi Metropolitanske policije, koji istražuju slučaj zloupotrebe službenog položaja i javne funkcije, izvršili pretres dve kuće Pitera Mandelsona.

Advokat za finansijski kriminal Adrijan Darbišir posetio je juče njegov dom u Londonu.

Gislejn Maksvel, koja služi kaznu zatvora zbog pomaganja Epstajnu, trebalo bi sutra da svedoči pred američkim Kongresom putem video-linka, ali se očekuje da će ćutati kako se ne bi samoinkriminisala.

