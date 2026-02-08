AKTUELNO

Svet

Istraživanje: Zbog rata, psi na ulicama Ukrajine sve sličniji divljim životinjama

Izvor: Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Ruska invazija na Ukrajinu utiče i na kućne ljubimce na iznenađujuće načine, a istraživanje o ponašanju pasa pokazalo je da su psi na prvoj liniji fronta postali sličniji njihovim divljim rođacima, poput vukova, kojota ili dingosa, u periodu od četiri godine, koliko rat traje, pokazuje najnovija studija.

U studiji koja je objavljena u časopisu "Evolutionary Applications", grupa naučnika je otkrila da je izloženost sukobu brzo transformisala bivše kućne ljubimce u pse koji više podsećaju na divlje životinje, na osnovu prikupljenih podataka o 763 pasa iz devet regiona Ukrajine.

Iako se studija fokusirala na domaće pse, mnogi od njih više nisu bili pod starateljstvom svojih vlasnika, i živeli su kao lutalice.

"Od samog početka rata, posmatrali smo veoma tužnu situaciju sa kućnim ljubimcima u Ukrajini. Neki ljudi su vodili svoje ljubimce sa sobom, ali drugi su jednostavno napušteni na železničkim stanicama ili na okupiranim teritorijama", kazala je glavna autorka članka i zoolog na Univerzitetu u Lavovu Marija Marciv, prenosi Njujork tajms.

Podaci iz studije ukazuju da su mnogi psi na frontu imali smanjenu telesnu težinu.

U studiji se navodi i da su u ratnim zonama u Ukrajini otkrivene i druge karakteristike tipičnije za divlje vrste, bilo je manje starih, bolesnih i povređenih životinja, a psi na frontu su češće formirali čopore.

Autor: D.Bošković

#Psi

#Rat

#istrazivanje

#ulice

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Pojedini psi mogu učiti nove reči samo prisluškujući vlasnike: Istraživanje dalo neočekivane rezultate

Društvo

RADITE NERADNIM DANOM? Švajcarska studija otkrila poražavajuće posledice rada nedeljom – utiče na zdravlje, ali i porodični život!

Svet

VOJSKA UKRAJINE SE POVUKLA IZ SELA IZ OKOLINE DONJECKA! Oglasio se potparol Lihovij, EVO šta taj potez znači!

Lifestyle

Razlog koji će vas iznenaditi: Zašto mali psi imaju duži životni vek od većih rasa?

Extra

Ako želite da budete zadovoljni životom, OVO je mnogo važnije od posla

Društvo

Istraživanje Harvarda otkrilo uticaj litijuma na zdravlje mozga: Da li ovaj metal može da izleči Alchajmerovu bolest?