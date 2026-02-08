Istraživanje: Zbog rata, psi na ulicama Ukrajine sve sličniji divljim životinjama

Ruska invazija na Ukrajinu utiče i na kućne ljubimce na iznenađujuće načine, a istraživanje o ponašanju pasa pokazalo je da su psi na prvoj liniji fronta postali sličniji njihovim divljim rođacima, poput vukova, kojota ili dingosa, u periodu od četiri godine, koliko rat traje, pokazuje najnovija studija.

U studiji koja je objavljena u časopisu "Evolutionary Applications", grupa naučnika je otkrila da je izloženost sukobu brzo transformisala bivše kućne ljubimce u pse koji više podsećaju na divlje životinje, na osnovu prikupljenih podataka o 763 pasa iz devet regiona Ukrajine.

Iako se studija fokusirala na domaće pse, mnogi od njih više nisu bili pod starateljstvom svojih vlasnika, i živeli su kao lutalice.

"Od samog početka rata, posmatrali smo veoma tužnu situaciju sa kućnim ljubimcima u Ukrajini. Neki ljudi su vodili svoje ljubimce sa sobom, ali drugi su jednostavno napušteni na železničkim stanicama ili na okupiranim teritorijama", kazala je glavna autorka članka i zoolog na Univerzitetu u Lavovu Marija Marciv, prenosi Njujork tajms.

Podaci iz studije ukazuju da su mnogi psi na frontu imali smanjenu telesnu težinu.

U studiji se navodi i da su u ratnim zonama u Ukrajini otkrivene i druge karakteristike tipičnije za divlje vrste, bilo je manje starih, bolesnih i povređenih životinja, a psi na frontu su češće formirali čopore.

