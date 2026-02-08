AKTUELNO

Svet

Oglasili se lekari: Evo kakvo je stanje generala Aleksejeva

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Luca Bruno ||

Stanje general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, ranjenog u atentatu izvedenom 6. februara, ocenjeno je kao ozbiljno, ali stabilno, a njegov život nije u opasnosti, rekli su medicinski zvaničnici agenciji TASS.

"Njegovo stanje je ozbiljno, ali stabilno. Nema opasnosti po njegov život i on je svestan", rekao je neimenovani izvor za rusku agenciju.

U stambenoj zgradi u Moskvi 6. februara izveden je atentat na general-potpukovnika Aleksejeva, prvog zamenika načelnika Glavne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije.


Atentat na Aleksejeva dogodio se u vreme druge runde pregovora o Ukrajini održane u Abu Dabiju u sredu i četvrtak, u kojima su učestvovale delegacije iz Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

Autor: D.Bošković

#Aleksejev

#Zdravlje

#general

#lekari

#stanje

POVEZANE VESTI

Svet

Ljubomir pucao u ruskog generala! Identifikovan napadač na Vladimira Aleksejeva - evo ko je ciljao Putinovog najvažnijeg čoveka

Svet

U DUBAIJU UHAPŠEN LJUBOMIR KORBA! Atentator na ruskog generala Vladimira Aleksejeva izručen Rusiji

Svet

Ruskog generala Aleksejeva izrešetala žena? Otkriveni NOVI DETALJI

Društvo

Darko Mladić zabrinut za oca: Zdravstveno stanje generala Mladića je veoma ozbiljno, nepokretan je i stalno je u krevetu

Svet

Dvojica uhapšena zbog ubistva Igora Kirilova: Evo kako su otkrivene ubice Putinovog generala

Svet

OGLASILA SE BOLNICA: Ovo su NAJNOVIJE informacije o stanju Roberta Fica