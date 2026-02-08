AKTUELNO

SUPRUGA GRČKOG PREMIJERA DOŽIVELA STRAVIČNU NESREĆU: Hitno operisana - Evo u kakvom je stanju

Mareva Grabovski Micotakis doživela je u subotu nesreću dok se nalazila u Italiji zajedno sa suprugom i predsednikom vlade Grčke Kirijakosom Micotakisom.

Prema informacijama, supruga premijera povredila je obe ruke i danas je operisana u bolnici KAT.

U bolnicu ju je dopratio Kirijakos Micotakisc, sa kojim je prethodno prisustvovala ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu.

Operaciju na obe ruke izveo je Emanuil Fandridis, direktor Nacionalnog zdravstvenog sistema u Opštoj bolnici Atike KAT, ujedno i načelnik Klinike za šaku i mikrohirurgiju gornjih ekstremiteta.

