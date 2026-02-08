SKANDAL! Beba umalo umrla u pritvoru, agenti ICE nisu dozvoljavali da dobija lekove i prepisanu terapiju

Malo dete koje su zadržale američke imigracione vlasti završilo je u bolnici sa po život opasnom bolešću, ali je potom vraćeno u pritvor i uskraćeni su mu lekovi, navodi se u tužbi.

Dete, u pravnom postupku identifikovano samo kao Amalija, zadržano je zajedno sa roditeljima 11. decembra, usred tekuće kampanje deportacija administracije predsednika Donalda Trampa, piše Sky News.

Dok je bila zadržana u objektu u Diliju, u Teksasu, navodno je na Novu godinu dobila temperaturu od 40 stepeni Celzijusa, počela da povraća, imala dijareju i teškoće sa disanjem.

Roditelji su je odveli u medicinsku ambulantu u objektu osam ili devet puta, ali su svaki put dobili samo osnovne lekove za snižavanje temperature, tvrdi se u tužbi.

Do sredine januara jedva je dobijala dovoljno kiseonika, a nivo kiseonika u krvi pao joj je na po život opasno nizak nivo, navodi se u predmetu.

Tek tada je odvedena u bolnicu, gde su ona i njena majka bile pod stalnim nadzorom Službe za imigraciju i carinu SAD, poznate kao ICE, navodi se u tužbi.

Tvrdi se i da je njen otac morao da ostane u objektu, bez mogućnosti da komunicira sa suprugom i ćerkom.

Prema tužbi, dijagnostikovani su joj kovid 19, respiratorni sincicijski virus, virusni bronhitis i upala pluća, a bila je priključena na dodatni kiseonik.

Posle 10 dana u Dečjoj bolnici Metodist u San Antoniju, navodno je vraćena u objekat u Diliju, i to usred epidemije malih boginja.

Pošto je izgubila 10 odsto telesne težine, Amalija je dobila inhalator, lekove za disajne puteve i nutritivne napitke, ali su joj svi ti preparati oduzeti u pritvorskom centru, tvrdi se u tužbi.

Porodica je tako bila primorana da svakog dana satima stoji u redu na hladnoći za lekove, u onome što je opisano kao "linija za tablete", da bi im na kraju bili uskraćeni lekovi koje su lekari propisali, navodi se u tužbi.

O ovom pravnom postupku izvestio je američki partner Sky News, NBC News, koji je naveo da su medicinski stručnjaci pregledali Amalijin slučaj i upozorili protiv njenog vraćanja u pritvor.

Jedan lekar upozorio je da se dete suočava sa "visokim rizikom od medicinskog pogoršanja i smrti".

Porodica je puštena tek u petak, nakon što je Elora Mukerdži, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Kolumbija i rukovodilac Klinike za prava imigranata, podnela hitan pravni zahtev.

Mukerdži je rekla da ICE i dalje nije predao recepte niti izvod iz matične knjige rođenih za dete.

Rekla je: "Beba Amalija nikada nije smela da bude zadržana. Zamalo je umrla u Diliju."

Amalijini roditelji, Kejlin Valero Markano i Stiven Arijeta Prieto, ušli su u SAD 2024. godine nakon što su pobegli iz rodne Venecuele.

Pozivajući se na politički progon u domovini, podneli su zahtev za azil za sebe i svoju ćerku, koja je rođena u Meksiku tokom puta ka severu.

Prema tužbi, ispunjavali su sve zahteve i redovno se javljali imigracionim vlastima. Upravo tokom jednog od tih javljanja bili su zadržani.

Dili, gde su odvedeni, udaljen je više od 800 kilometara od mesta gde su ranije živeli.

Mukerdži je pozvala na oslobađanje stotina dece i porodica koje su tamo zadržane, upozorivši da nemaju dovoljno pijaće vode, zdrave hrane, obrazovanja niti odgovarajuće medicinske nege.

Ministarstvo za unutrašnju bezbednost SAD nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar u subotu.

Kompanija CoreCivic, kojoj je povereno upravljanje objektom u Diliju, uputila je pitanja Ministarstvu kada joj se obratio NBC.

Međutim, ta firma je u saopštenju navela da su "zdravlje i bezbednost onih koji su nam povereni na brigu" njen najveći prioritet.

