OTKRIVEN IDENTITET ČOVEKA KOJI JE ODGOVORAN ZA POŽAR U BARU SMRTI Stavljen je u zatvorsku psihijatrijsku ustanovu

Žan D.* (64) je 2023. godine pretio da će objaviti osetljive podatke i tražio je 100.000 franaka za svoj softver za vatrogasce. Zbog njegovih psihičkih poremećaja važni podaci su izgubljeni sa, kako se sumnja, tragičnim posledicama po Kran-Montanu.

IT preduzetnik Žan D.* (64) imao je centralnu ulogu u protivpožarnim kontrolama u opštini Kran-Montana (kanton Vale) u Švajcarskoj, gde je u novogodišnjoj noći poginula 41 osoba u stravičnom požaru u baru smrti. On je održavao računarske sisteme u kojima je bilo sačuvano sve: kada je koji ugostiteljski objekat kontrolisan i koje su protivpožarne mere bile naložene.

Nije postojala rezervna kopija podataka, niti je očigledno postojala druga osoba koja je imala pristup sistemu. Kada je Žan D. razvio psihičke probleme, opština je izgubila pristup podacima i pregled nad njima.

Haos sa računarima jedan od okidača katastrofe u Kran-Montani

Prema navodima aktuelnog bezbednosnog odgovornog u opštini Kran-Montana, Žorža T.*, haos sa računarima bio je jedan od okidača katastrofe i požara u Kran-Montani u Švajcarskoj. On je tokom saslušanja pred tužilaštvom u petak izjavio, prema medijskim izveštajima, da su mu za efikasnu kontrolu objekata nedostajali ključni podaci. Zbog toga bar "Le Konstelasion" godinama nije bio kontrolisan.

Ucena i gašenje sistema

Već u januaru 2023. godine afera oko digitalne platforme "VS Fajer" punila je naslovne strane. Reč je o platformi koju je razvio Žan D. za vatrogasne službe kantona Vale, a koristila ju je i opština Kran-Montana. Pored toga, Žan D. je radio i za više policijskih korpusa.

Protiv njega je tada pokrenuta istraga zbog sumnje na pokušaj iznude. Pretio je da će objaviti osetljive podatke na "darkvebu". Takođe je zapretio da će ugasiti sistem "VS Fajer" ukoliko mu se ne isplati 100.000 franaka.



Žan D. je uhapšen, ali je zbog teškog psihičkog stanja smešten u zatvorenu psihijatrijsku ustanovu.

Neuračunljiv u trenutku izvršenja?

U septembru 2024. godine Žan D. se pojavio pred nadležnim okružnim sudom. Tužilac Olivije Elsing tada je rekao:

- U trenutku hapšenja optuženi je bio u stanju zabluda i živeo je u paralelnom svetu punom teorija zavere. Bilo je nemoguće razgovarati sa njim.

List "Le Nuvelist" je to preneo. "Zontagscajtung" je o njegovom mentalnom stanju pisao da su nadležni morali da ga sretnu u šumi, te da je kasnije na svom blogu širio bizarne teorije o satanizmu, uključujući navodni kanibalizam poznatih ličnosti. Tvrdio je, između ostalog, da jedan poznati biznismen jede bebe.

Požar u baru u Kran-Montani

Na njegovom Fejsbuk profilu i dalje se mogu pronaći teorije zavere o pandemiji korona virusa, uključujući tvrdnje da je softverski milijarder Bil Gejts odgovoran za pandemiju.



List "Valiser Bote" je 2023. godine izvestio i o više objava protiv 5G tehnologije koje nisu prošle proveru činjenica.

Zbog neuračunljivosti u trenutku izvršenja dela, Žan D. na kraju nije osuđen. Kako danas živi nije poznato. Sajt njegove firme više ne funkcioniše, a svi pokušaji kontakta u nedelju ostali su bez odgovora.

Podaci zauvek izgubljeni

Nakon gašenja njegovog preduzeća, sistem "VS Fajer" je definitivno prestao da postoji. Iako je uveden novi sistem, u izveštaju Parlamenta kantona Vale iz 2024. godine navodi se:

- Podaci iz starog softvera "VS Fajer" nisu mogli biti obnovljeni.

To se odnosi i na podatke o protivpožarnim kontrolama u Kran-Montani.

Odgovorni je tokom saslušanja izjavio da je dodatni rad zbog gubitka podataka bio ogroman i da je zato tražio povećanje broja zaposlenih za pet do šest radnih mesta. Međutim, taj zahtev nije odobren. Predsednik opštine Nikola Fero navodno je bio upoznat sa tim.

U baru smrti u Kran-Montani stradala je 41 osoba.

Među žrtvama je i Srbin Stefan Ivanović.

**Švajcarski "Blick" je zamenio imena aktera.

Autor: S.M.