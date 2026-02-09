RODITELJI IZGLADNJIVALI DEČAKA (3) DO SMRTI: Videlo mu se svako rebro, imao je dlake po celom telu zbog JEZIVOG RAZLOGA

Sudski patolozi su na početku suđenja rekli da je mališan bio fizički zdrav, ali da nije imao šanse da preživi.

- To znači da je umro od gladi i žeđi. Na telu mu se moglo videti svako rebro - rekao je jedan patolog na sudu.

Elke Doberenc, drugi patolog, je istakla da on uopšte nije izgledao kao trogodišnji dečak.

- Obrazi su mu upali, koža naborana, vrat je bio tanak, a ključne kosti izbačene. Ruke i noge su mu bile veoma uske i tanke - rekla je ona u potresnom svedočenju.

Detalj koji je uznemirio sve u sudnici je i činjenica da je bio veoma dlakav, sa mnoštvom malih tankih dlaka po celom telu.

- Njegovo telo je "proizvodilo" krzno da bi se zaštitilo od hladnoće. Unutrašnji organi su takođe bili potpuno nerazvijeni - rekla je Doberencova.

Drugi patolog je istakao da su mu creva bila potpuno prazna.

- Nisu pronađeni znaci nasilja. Njegova smrt je bila rezultat namernog uskraćivanja hrane i tečnosti - istakli su u sudnici.

Tužilac je objasnio da su se njegovi roditelji povukli u svet fantazije, i da su smrt svog deteta opravdavali time da je u njegovom telu demon po imenu "Dorotea".

Oni su smatrali da što je Elijasu bolje, to je demon postajao jači, i zato su ga izgladnjivali.

Veštaci su takođe izvestili da je pronađeno devet vezica za kablove.

- Na njima su pronađeni različiti tragovi, i od Elijasa i od roditelja, pri čemu je najviše DNK tragova ostavila žrtva - rekli su veštaci.

Otac se izvinjavao, majka ostala nema

Oba roditelja su priznala zločin.

Otac se kratko izvinio za svoje postupke, dok je majka ostala nema.

- Nema objašnjenja za ono što sam uradio. Priznajem grešku za svoje neoprostivo ponašanje, i zaista svakog dana žalim zbog svojih postupaka - rekao je dvadesetsedmogodišnjak pred sudom.

Rekao je i da mu je bilo žao što su njegova druga deca svedočila patnji i umiranju svog brata.

Ključno pitanje na suđenju je pitanje krivične odgovornosti.

Tužiteljka je pojasnila da je psihijatar koga je imenovao sud zaključio da su oba optužena uračunljiva.

- Oni su bili sposobni da shvate greške svojih postupaka. Mogli su to kontrolisati u bilo kom trenutku - kaže ona.

Ovim rečima je izneta završna reč tužilaštva, i suđenje se nastavlja.

Ukoliko budu osuđeni, roditelji se suočavaju sa doživotnom robijom.

