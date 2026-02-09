CARSTVO MOĆI I ĆUTANJA: Ovo je istina koja je isplivala sa Epstajnovog ostrva! Novinari imali ključnu ulogu u raskrinkavanju PEDOFILSKE MREŽE (FOTO)

Saznanja o nedozvoljenim i kriminalnim radnjama na ostrvu Džefrija Epstajna, poznatom kao Little Saint James, nisu se pojavila odjednom, već su se godinama postepeno gomilala kroz svedočenja žrtava, novinarske istrage i sudske postupke koji su dugo bili zapostavljani ili namerno umanjivani.

Prvi ozbiljni navodi datiraju još iz ranih 2000-ih godina, kada su maloletne devojke u Sjedinjenim Američkim Državama počele da prijavljuju da su bile seksualno zlostavljane od strane Epstajna. One su opisivale kako su bile vrbovane obećanjima o novcu, obrazovanju ili pomoći u karijeri, nakon čega su odvođene u njegove luksuzne rezidencije. U nekim svedočenjima pominjala su se putovanja privatnim avionima, kao i boravci na njegovom privatnom ostrvu, gde su devojke bile izolovane od spoljnog sveta.

Uprkos ozbiljnosti optužbi, Epstajn je 2008. godine sklopio kontroverzni sporazum sa tužilaštvom, koji mu je omogućio relativno blagu kaznu i izbegavanje težih optužbi. Ovaj dogovor je kasnije postao jedan od ključnih primera institucionalnih propusta i zloupotrebe moći, jer je sprečio širu istragu i zaštitio Epstajna, ali i potencijalne saučesnike. U tom periodu, javnost gotovo da nije imala uvid u dešavanja na njegovom ostrvu.

Preokret se dogodio zahvaljujući upornom radu istraživačkih novinara. Novinske redakcije su počele da povezuju sudske spise, izjave žrtava, evidencije letova privatnih aviona i imovinske registre. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je Epstajnovo ostrvo bilo strogo obezbeđeno, sa ograničenim pristupom, kamerama i pravilima ćutanja za zaposlene. Bivši radnici su kasnije svedočili o neobičnim zahtevima, čestim dolascima mladih devojaka i atmosferi straha i kontrole.

Dodatne sumnje izazvali su izveštaji o posetama moćnih i poznatih ljudi, čija su imena počela da se pojavljuju u evidencijama letova i sudskim dokumentima. Iako prisustvo na ostrvu samo po sebi ne znači krivicu, činjenica da su se te posete dešavale u okruženju koje je kasnije opisano kao mesto sistematske zloupotrebe, dodatno je pojačala interesovanje javnosti i zahteve za transparentnošću.

Ključni trenutak dogodio se 2019. godine, kada je Epstajn ponovo uhapšen, ovog puta pod saveznim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije maloletnika. Istraga je ponovo otvorila pitanja o njegovom ostrvu, mreži saradnika i načinu na koji je godinama uspevao da izbegne ozbiljne posledice. Njegova smrt u zatvoru iste godine, zvanično proglašena samoubistvom, izazvala je dodatne kontroverze i teorije, ali nije zaustavila pravne procese.

Nakon Epstajnove smrti, brojne žrtve su pokrenule građanske tužbe, a sudski dokumenti su postali dostupniji javnosti. Objavljeni su delovi svedočenja, spiskovi kontakata i dodatni detalji o funkcionisanju ostrva. Little Saint James je tako postao simbol ne samo ličnih zločina jednog čoveka, već i šireg sistema u kojem su novac, uticaj i političke veze omogućili dugogodišnje prikrivanje ozbiljnih krivičnih dela.

Danas se saznanja o Epstajnovom ostrvu posmatraju kao primer koliko su važni nezavisni mediji, hrabrost žrtava i upornost pravosuđa. Ceo slučaj otvorio je globalnu raspravu o zaštiti maloletnika, odgovornosti institucija i potrebi da se moćni pojedinci ne nalaze iznad zakona.

Autor: D.Bošković