CARSTVO MOĆI I ĆUTANJA: Ovo je istina koja je isplivala sa Epstajnovog ostrva! Novinari imali ključnu ulogu u raskrinkavanju PEDOFILSKE MREŽE (FOTO)

Saznanja o nedozvoljenim i kriminalnim radnjama na ostrvu Džefrija Epstajna, poznatom kao Little Saint James, nisu se pojavila odjednom, već su se godinama postepeno gomilala kroz svedočenja žrtava, novinarske istrage i sudske postupke koji su dugo bili zapostavljani ili namerno umanjivani.

Prvi ozbiljni navodi datiraju još iz ranih 2000-ih godina, kada su maloletne devojke u Sjedinjenim Američkim Državama počele da prijavljuju da su bile seksualno zlostavljane od strane Epstajna. One su opisivale kako su bile vrbovane obećanjima o novcu, obrazovanju ili pomoći u karijeri, nakon čega su odvođene u njegove luksuzne rezidencije. U nekim svedočenjima pominjala su se putovanja privatnim avionima, kao i boravci na njegovom privatnom ostrvu, gde su devojke bile izolovane od spoljnog sveta.

Foto: Tanjug AP/U.S. Department of Justice

Uprkos ozbiljnosti optužbi, Epstajn je 2008. godine sklopio kontroverzni sporazum sa tužilaštvom, koji mu je omogućio relativno blagu kaznu i izbegavanje težih optužbi. Ovaj dogovor je kasnije postao jedan od ključnih primera institucionalnih propusta i zloupotrebe moći, jer je sprečio širu istragu i zaštitio Epstajna, ali i potencijalne saučesnike. U tom periodu, javnost gotovo da nije imala uvid u dešavanja na njegovom ostrvu.

Preokret se dogodio zahvaljujući upornom radu istraživačkih novinara. Novinske redakcije su počele da povezuju sudske spise, izjave žrtava, evidencije letova privatnih aviona i imovinske registre. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je Epstajnovo ostrvo bilo strogo obezbeđeno, sa ograničenim pristupom, kamerama i pravilima ćutanja za zaposlene. Bivši radnici su kasnije svedočili o neobičnim zahtevima, čestim dolascima mladih devojaka i atmosferi straha i kontrole.

Foto: Tanjug AP

Dodatne sumnje izazvali su izveštaji o posetama moćnih i poznatih ljudi, čija su imena počela da se pojavljuju u evidencijama letova i sudskim dokumentima. Iako prisustvo na ostrvu samo po sebi ne znači krivicu, činjenica da su se te posete dešavale u okruženju koje je kasnije opisano kao mesto sistematske zloupotrebe, dodatno je pojačala interesovanje javnosti i zahteve za transparentnošću.

Foto: Tanjug AP

Ključni trenutak dogodio se 2019. godine, kada je Epstajn ponovo uhapšen, ovog puta pod saveznim optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije maloletnika. Istraga je ponovo otvorila pitanja o njegovom ostrvu, mreži saradnika i načinu na koji je godinama uspevao da izbegne ozbiljne posledice. Njegova smrt u zatvoru iste godine, zvanično proglašena samoubistvom, izazvala je dodatne kontroverze i teorije, ali nije zaustavila pravne procese.

Nakon Epstajnove smrti, brojne žrtve su pokrenule građanske tužbe, a sudski dokumenti su postali dostupniji javnosti. Objavljeni su delovi svedočenja, spiskovi kontakata i dodatni detalji o funkcionisanju ostrva. Little Saint James je tako postao simbol ne samo ličnih zločina jednog čoveka, već i šireg sistema u kojem su novac, uticaj i političke veze omogućili dugogodišnje prikrivanje ozbiljnih krivičnih dela.

Foto: Tanjug AP/U.S. Department of Justice via AP

Danas se saznanja o Epstajnovom ostrvu posmatraju kao primer koliko su važni nezavisni mediji, hrabrost žrtava i upornost pravosuđa. Ceo slučaj otvorio je globalnu raspravu o zaštiti maloletnika, odgovornosti institucija i potrebi da se moćni pojedinci ne nalaze iznad zakona.

Foto: Tanjug AP/U.S. Department of Justice via AP

