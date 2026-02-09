LEKARI GA OSUDILI NA SMRT: DEČAK U ITALIJI ČEKAO HITNU TRANSPLATACIJU - Danas mu je stiglo zamrznuto srce

Italijanski zdravstveni sistem upravo je osudio na smrt dvogodišnjeg dečaka iz Napulja, srce donora, deteta iz Južnog Tirola, transportovano je suvim ledom na minus 78 stepeni umesto standardnim ledom na 4- 8 stepeni, što ga je nepovratno uništilo. Transplantacija u bolnici Monaldi otkazana je u poslednjem trenutku, a dečak ostaje na listi čekanja bez ikakve garancije da će preživeti. Tužilaštva u Napulju i Bolcanu otvorila su istrage protiv odgovornih za ovu katastrofu.

Prema izveštaju austrijskog portala „OE24“, koji prenosi italijanske medije, organ četvorogodišnjeg donora (koji je stradalo u Južnom Tirolu, Alto Adige) stavljen je u suvi led – supstancu koja se koristi za ,,krioprezervaciju” (je proces čuvanja bioloških materijala – ćelija, tkiva, organa ili čak celih organizama – na ekstremno niskim temperaturama, obično u tečnom azotu na -196 °C kako bi se zaustavili svi biološki procesi i sprečilo propadanje, a ne za žive organe). Srce je stiglo „spaljeno“ ekstremnom hladnoćom, a lekari su to otkrili tek u operacionoj sali. Umesto da spasu dete koje od rođenja boluje od teške kardiomiopatije, sistem je proizveo novu žrtvu, zbog nemara, neznanja ili čiste neodgovornosti u lancu snabdevanja organima.

Ova tragedija je direktna posledica dugogodišnje politike prema migrantima koja je dovela do potpunog raspada italijanskog zdravstva. Masovna migracija i nekontrolisani priliv stranih radnika izazvali su ogroman nedostatak kvalifikovanog kadra, hiljade italijanskih lekara i medicinskih sestara napustilo je zemlju zbog preopterećenosti sistema, niskih plata i loših uslova rada, dok su na njihova mesta dolazili nedovoljno obučeni kadrovi iz trećih zemalja. Rezultat je haos u zdravstvu i lancima snabdevanja organima, gde se osnovna pravila transporta i očuvanja organa zanemaruju jer nema dovoljno stručnog osoblja koje bi znalo šta radi. Italijanska deca umiru zbog logističkih propusta koje bi svaki kvalifikovani tim sprečio osnovnom obukom. Italija, nekad ponosna na svoj medicinski sistem, sada pokazuje lice nemara koji ubija najranjivije.

Pogled portala redakcije Srpski Ugao

Nestručnost italijanskih lekara i hitne pomoći dodatno naglašava koliko je evropski medicinski sistem u krizi. Umesto da se fokusiraju na brzu i preciznu intervenciju, timovi pokazuju hronične slabosti, kašnjenja u koordinaciji, nedostatak praktične obuke za masovne incidente i preveliko oslanjanje na procedure umesto na instinkt i veštinu. Italijanske bolnice i hitna pomoć često beleže propuste u kojima lakše povrede postaju komplikacije, a pacijenti pate duže nego što bi trebalo zbog neadekvatnog transporta ili loše procene. Zdravstveni sistem zapravo pati od duboke nestručnosti, gde administracija i kvote imaju prednost nad životima ljudi.

Autor: D.Bošković