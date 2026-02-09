ORUŽANA PLJAČKA NA AUTOPUTU! Lažni policajci naoružani do zuba presreli dva kombija puna para, usledile su EKSPLOZIJE i pucnjava, užas na jugu Italije! (VIDEO)

Banda je koristila lažna policijska vozila sa rotacionim svetlima kako bi zaustavila dva blindirana kombija koja su putovala zajedno na jugu Italije.

Na državnom putu 613, autoputu koji povezuje gradove Leće i Brindizi, ujutru u ponedeljak 9. februara, teško naoružana banda pokušala je pljačku dva blindirana vozila kompanije Btv-Battistolli, šireći strah među desetinama vozača.

Zapaljena vozila, eksplozije, pucnjava i sukob sa karabinjerima pretvorili su južnu traku autoputa kod izlaza Tuturano u pravo bojno polje.

Prema rekonstrukciji događaja, u napadu je učestvovalo najmanje osam osoba, koje su delovale po dobro osmišljenom planu koristeći impresivna sredstva.

Da bi sprečili bilo kakvu intervenciju patrola, pljačkaši su presekli put zapalivši kombi i kamion, potpuno parališući saobraćaj.

Pucnjava i pokušaj upotrebe eksploziva

Kada su zaustavili blindirane kamione, neki članovi bande, obučeni u crno, a drugi u bele kombinezone, otvorili su vatru iz kalašnjikova, probijajući jedno od vozila pre nego što su pokušali da eksplozivom otvore vrata.

Napad nije uspeo - sigurnosni sistem sa penom koja sprečava pljačku, se aktivirao, onemogućivši pljačkašima da uzmu novac, što ih je primoralo na brz beg.

Potera i sukob sa karabinjerima

Tokom bekstva, karabinjeri iz Pokrajinske komande Brindizija započeli su poteru. Sukob je trajao do Skvincana, u provinciji Leće. Jedan metak ispaljen od strane pljačkaša pogodio je vozilo karabinijera, probivši kabinu, ali bez ranjavanja policajaca.

Drugo vozilo, kojim je upravljao karabinjer u civilu, sletelo je s puta.

JUST IN: 🇮🇹 Armed robbers attack cash-in-transit van on highway in southern Italy in broad daylight. pic.twitter.com/tCh7Qu67s1 — BlaQ5nboy (@Blaq5nBoy) 09. фебруар 2026.

Učesnica nesreće među civlima

U haosu tokom napada bila je i studentkinja koja je ostala zaglavljena u koloni vozila. Navodno joj je prećeno oružjem i primorana je da izađe iz auta, koji je potom korišćen za beg bande. Vozilo je kasnije pronađeno napušteno.

Razaranja i potpuna paraliza saobraćaja

Snimci sa lica mesta prikazuju uništena blindirana vozila, zapaljene automobile i visoke stubove crnog dima vidljive sa velike udaljenosti.

Saobraćaj je potpuno zaustavljen, a autoput je zatvoren u oba smera u dužini od 8,300 metara do 12,800 metara radi obavljanja uviđaja i osiguranja puta.

Dvojica osumnjičenih uhapšena

Nedugo posle napada, karabinjeri iz Pokrajinske komande Leće zaustavili su dve osobe koje su putovale jednim od vozila sa signalizacijom i za koje se sumnja da su članovi bande.

Potraga se odmah fokusirala na severni deo Salenta, gde su neki vozači prijavili luksuzni automobil koji se kretao velikom brzinom.

Kada su karabinjeri iz Kampi Salentine locirali Alfa Romeo skriven u poljima kod Skvincana, vozilo je već bilo prazno.

Nedaleko odatle, policija je zatekla dvojicu muškaraca sa kapuljačama, nenaoružane, u pokušaju bekstva peške. Osumnjičeni, obojica poreklom iz Fođijana, sprovedeni su u stanicu radi istrage.

U blizini je pronađen i drugi automobil - džip, verovatno pripremljen za sledeću fazu bega.

Istraga se nastavlja

Istraga se sada fokusira na pronalaženje preostalih članova bande, koji su mogli da se izvuku zahvaljujući pomagačima.

Napad je bio neuspešan, ali svojim načinom izvođenja, upotrebom oružja i nivoom organizacije podseća na najsurovije oružane pljačke, ostavljajući za sobom strah, štetu i niz pitanja o bezbednosti glavnih saobraćajnica.

Autor: A.A.