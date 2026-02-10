EPSTAJN NIJE IMAO MILOSTI! OTKRIVENI NOVI DETALJI, DEVOJČICA IMALA SAMO 9 GODINA! Umešani i visoki državni zvaničnik, poznati direktor...

"Čitate ove spise i nailazite na devojčice od 15, 14 , 10 godina.Sad vidim da se pominje devojčica stara devet godina. Ovo je skandalozno“, rekao je kongresmen Raskin

Seksualni prestupnik, pedofil Džefri Epstajn imao je žrtvu staru samo devet godina i bio je povezan sa aktuelnim "visokim državnim zvaničnikom“, saopštile su vlastiSjedinjenih Američkih Država.

Neuređivani spisi u vezi sa pedofilom i finansijerom pregledani su od zakonodavaca, a neki od njih optužuju Ministarstvo pravde za zataškavanje.

Republikanac Tomas Masi i demokrata Ro Kana naveli su da je u dokumentima verovatno kompromitovano šest muškaraca. Članovi Kongresa su takođe pitali zašto su licima visokog profila lica i fotografije zamagljeni bez očiglednog razloga.

Masi je tvrdio da neuređivana dokumenta uključuju jednu osobu koja je „prilično visoko pozicionirana u stranoj vladi“.

U dokumentima se pojavljuje i više ranije neprijavljenih žrtava — među njima i dete staro samo devet godina, rekao je kongresmen Džejmi Raskin.

"Čitate ove spise i nailazite na devojčice od 15, 14, 10 godina. Danas sam video da se pominje devojčica stara devet godina. Ovo je jednostavno neverovatno i skandalozno.“

Jedan dokument koji je Masi objavio na mreži Iks sadrži 18 zatamnjenih imena — četiri od njih su „muškarci rođeni pre 1970. godine“.

Druga objava prikazuje još jedan delimično zataškan dokument, uz Masijevu tvrdnju:

"Ovo je poznati penzionisani generalni direktor. Ministarstvo pravde bi trebalo da ukloni zatamnjenja.“

U ponedeljak su članovi Kongresa počeli detaljno da pregledaju neuređivana dokumenta povezana sa osuđenim trgovcem ljudima u seksualne svrhe.

To se dogodilo nakon što je Ministarstvo pravde prošlog meseca objavilo više od tri miliona delimično zataškanih fajlova.

Maksvel odbila da odgovara na pitanja tokom saslušanja u Kongresu

Epstajnova bivša saučesnica Gislejn Maksvel odbila je da odgovori na bilo kakva pitanja o svojim vezama sa pedofilom tokom ključnog saslušanja u Kongresu u ponedeljak.

Obučena u bež zatvorsku uniformu, osramoćena Britanka (64) viđena je kako se poziva na „pravo na ćutanje“, navodeći da su joj advokati savetovali da ne govori.

Maksvel je dobila nalog da svedoči iza zatvorenih vrata i pod zakletvom iz zatvora u Teksasu, gde služi kaznu od 20 godina zbog trgovine ljudima u seksualne svrhe, u okviru istrage Kongresa o Epstajnu.

Snimci sa saslušanja prikazuju kako ona, nakon početnog pitanja, kaže predsedavajućem odbora Džejmsu Komeru:

"Želela bih da odgovorim na vaše pitanje. Ali po savetu pravnih zastupnika, s poštovanjem odbijam da odgovorim na ovo i sva povezana pitanja.“

Ministarstvo pravda SAD uklonilo zatamnjene delove nakon pritužbi

Kao odgovor na pritužbe Masija i Kane, Ministarstvo pravde je uklonilo deo zatamnjenja iz obimne dokumentacije.

Reagujući na jedan konkretan dokument koji je Masi objavio, sa 18 zatamnjenih imena, zamenik državnog tužioca Tod Blanš rekao je da su zatamnjenja uklonjena.

On je na mreži Iks naveo:

„Dokument koji navodite sadrži brojna imena žrtava. Upravo smo uklonili zatamnjenja sa svih imena koja ne pripadaju žrtvama. Ministarstvo pravde je posvećeno transparentnosti.“

U jednom od ranije zataškanih Epstajnovih dokumenata, anonimna osoba šalje osramoćenom finansijeru poruku: "Gde si? da li si dobro, obožavao sam video sa mučenjem.“

Blanš je u najnovijoj razmeni praktično priznao da je osoba koja je poslala ovu poruku Sultan Ahmed bin Sulajem, koji je već više puta imenovan u dokumentima.

Zamenik državnog tužioca je takođe naveo da je „Sultanovo ime dostupno u dokumentima bez zatamnjenja“, sugerišući da je emiratski biznismen Bin Sulajem poslao poruku u vezi sa navodnim snimkom mučenja.

Još jedan novootkriveni dokument, označen kao Epstsajnova „porodica i saradnici“, navodi milijardera Lija Veksnera kao „saučesnika“.

Autor: S.M.