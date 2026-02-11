NOVI DETALJI HORORA U KANADI: Devojčica upucana u glavu tokom pokolja u školi - Lekari joj se bore za život

Devojčica Maja (12) jedna je od brojnih žrtava pomahnitalog napadač, koji je u utorak oko 13.30 časova po lokalnom vremenu, upao u srednju školu u gradiću Tambler Ridž i počeo da ubija ljude.

Policija je pronašla šest beživotnih tela u školi, jedna osoba preminula je na putu do bolnice, a u jednoj kući, koja se dovodi u vezu sa zločinom, pronađena su još dva beživotna tela.

Prema navodima policije, osumnjičeni za pokolj je ženska osoba, koja je takođe pronađena mrtva, a veruje se da je izvršila samoubistvo. Policija nije saopštila njen identitet, kao ni identitet žrtava.

U pucnjavi je ranjeno najmanje 25 osoba, a prema rečima lokalnog novinara, među njima je i 12-godišnja devojčica, identifikovana kao Maja, koja je sa prostrelnim ranama u predelu glave prebačena u bolnicu gde se lekari bore za njen život.

Prijatelji Majine porodice pokrenuli su akciju prikupljanja sredstava, kako bi se pomoglo u ovim teškim trenucima.

"Zovem se Krista i rođaka sam Sije, Majine majke. Pokrećem ovu akciju prikupljanja sredstava kako bih pružila pomoć Siji i Maji tokom ovog razornog perioda. Vremenski okvir oporavka je nepoznat. Sve što znamo jeste da su Maju uspeli da transportuju iz Tambler Ridža do Dečje bolnice u Vankuveru i trenutno je na intenzivnoj nezi", navela je prijateljica porodice prilikom pokretanja akcije prikupljanja novca.

Krista je tom prilikom objavila i poruku, koju je dobila od Majine mame Sije.

"Pišem ovu objavu sedeći u dečjoj bolnici u Vankuveru dok se moja ćerka bori za život... Današnji dan je počeo kao i svaki drugi. Sada se, međutim, moja dvanaestogodišnja ćerka bori za život dok pokušavaju da poprave štetu od rane od pištolja u glavi i vratu... Pretpostavljam da je imala sreće. Saučešće ostalim porodicama tokom ove tragedije. Ovo se čak ni ne čini stvarnim. Nikada nisam mislila da ću tražiti molitve, ali molim vas, molim vas, molite se za moju bebu", napisala je Majina mama.

Podsetimo, policija je odbila da otkrije identitete žrtava i njihove godine, ali je lokalni sveštenik naveo da u pucnjavi ima ubijene dece. Džordž Rou iz Baptističke crkve Tambler Ridž Feloušip rekao je da je naišao na veoma "teške scene kada je posetio rekreativni centar gde su porodice žrtava čekale više informacija".

"Nije bio lep prizor. Porodice još uvek čekaju da čuju da li je njihovo dete preminulo i zbog protokola i procedure, istražni tim je veoma oprezan u objavljivanju imena", rekao je Rou za AP.

On je rekao da porodice i dalje sa strepnjom čekaju vesti.

Podsetimo, društvenim mrežama kruže informacije da je žena koja je počinila masakr pre nekoliko godina izvršila promenu pola. Navodno nije u pitanju punoletna osoba. Ove informacije još nisu zvanično potvrđene od vlasti.

